Cardona no aguanta más en Racing; una foto delata su mal momento en Argentina

Edwin Cardona es uno de los futbolistas colombianos más recordados en el último tiempo. El volante paisa vivió una gran etapa en la Selección Colombia y en su paso por diferentes clubes logró marcar diferencia.

Sin embargo, el cafetero no la pasa bien en Racing. Desde su llegada a Avellaneda, el volante tricolor no ha tenido la continuidad esperada. Por ese motivo, su futuro parece bastante complicado en suelo argentino. Adicionalmente, algunas polémicas lo han alejado de un buen ambiente en el equipo.

Hace un par de semanas, el futbolista habló sobre la posibilidad de volver a Atlético Nacional. "“Ojalá se dé la chance de volver, esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tengamos para tomar la mejor decisión", fueron la palabra de Cardona, en diálogo con 'ESPN'.

Sin embargo, Fernando Gago, técnico de 'La Academia' le dejó claro que no haría sencilla su marcha: “Es jugador de Racing y tiene contrato. Yo lo considero y está trabajando con el plantel. No escuché sus declaraciones, pero las leí, me las hicieron llegar. Yo consideraré si está para jugar o no”.

Más allá de estas declaraciones, lo cierto es que Cardona sigue sin sumar minutos en el cuadro albiceleste. El futbolista lleva varios partidos sin ser titular y en los últimos dos compromisos no ha ido ni al banco.

Todo esto se da después de que Cardona diera a conocer que le encantaría volver a Atlético Nacional y dichas declaraciones fueron malinterpretadas por el entrenador. En las últimas horas, el jugador publicó una historia en su cuenta de Instagram y sin decir una palabra, la fotografía refleja su complicado momento profesional.

Por ahora, no hay ningún contacto entre el futbolista y Nacional para un posible regreso. Todo apunta a que el cuadro verdolaga no contempla un posible regreso del volante a las filas del club.