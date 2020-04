Cardona no se guardó nada y le mandó varios mensajes punzantes a Pékerman

Tras haber asegurado que el dolor por no haber ido al Mundial de Rusia 2018 fue grande, pero que el mismo ya quedó atrás, Edwin Cardona no se guardó nada y mostró su molestia por la forma en la que se manejó esta situación, por el llamado de varios futbolistas que no estuvieron durante el proceso de Eliminatorias y porque a algunos, quienes estuvieron durante varias convocatorias y brillaron con el equipo, se terminaron quedando por fuera sorpresivamente. Todo ello bajo el mando técnico del argentino José Pékerman.

En charla con Felipe Muñoz a través de Instagram, Cardona arrancó diciendo: "Fueron muchas cosas con las que me encontré. Lo duro fue que hubo jugadores que fueron a una o dos convocatorias y al final terminaron en un Mundial, sobre uno que tuvo 20 convocatorias para la Eliminatoria o estuvo en todas las Eliminatorias, eso es durísimo. No es casual que suceda lo mismo con Macnelly".

Y sobre ese mismo punto añadió: "Al final hay que tener códigos en el sentido que hay que ganarse las cosas. Por ejemplo, si estuvo en 10 convocatorias o estuvo en cinco como Sebastián (Pérez), quien metió el gol contra Ecuador, tenía que entrar en la posibilidad de ir al Mundial; fueron muchas personas que también fueron al proceso, pero que estuvieron en un proceso de una convocatoria y eso les bastó para ir al Mundial. Al final eso terminó pasando con Macnelly, que fue algo duro, así como con Aldo y Muriel, cosas que yo también sé".

Posteriormente, fue contundente sobre la forma en la que se manejan las cosas: "Sé muchas cosas y mañana van a grabar esta nota y van a señalar al jugador porque la gente siempre escucha una sola versión, no la segunda. En las historias siempre hay dos versiones".

Luego de dejar en claro eso, concluyó: "Al final uno se pregunta: cómo es posible que me pelee todo lo que me la peleo y nunca, hasta el sol de hoy, puedo decírselo a cualquiera de los que estuvieron en la Selección en ese tiempo a la cara, ninguno me haya dado la razón por la que me quedé afuera del Mundial. El día de mañana yo si les quiero preguntar qué pasó, eso ya quedó atrás y nada saco con preguntar, pero sí quiero saber (porque) si hice algo malo me lo han debido decir".