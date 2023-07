Cardona revela detalles de su fichaje: ofertas en el extranjero y supuesta clausula con Tulio

Edwin Cardona es uno de los principales refuerzos de la Liga Betplay. Tras su llegada al América de Cali, el volante reveló varios detalles de como se dio su llegada al conjunto escarlata.

Después de aterrizar en Cascajal y cerrar el acuerdo con el conjunto americano, el futbolista de origen paisa reveló varios detalles sobre como se cerró su llegada. En una entrevista con 'Saque Largo' de Win Sports, Cardona contó las oferta que tenía.

"Yo no vine al América por plata, llegué aquí porque quería ser feliz. Yo tenía varias ofertas en el exterior. Arabia, Europa y México eran algunas posibilidades, pero lo hablé con mi familia y tomamos la mejor decisión", dijo inicialmente Cardona.

El futbolista también señaló que no tiene ninguna cláusula de comportamiento, como se comentó en algún momento por parte de Tulio Gómez. "En lo que firmamos, no hay nada de eso. Me duele que se digan esas cosas, pero ya estamos acá y estoy feliz de esta decisión".

Se espera que Cardona pueda debutar el próximo sábado con la camiseta americana. El mediocampista ya cerró su traspaso desde Racing y está trabajando a las órdenes de Lucas González.

Por ahora, América se entrena en Cali y el viernes estará viajando hacia Santa Marta para enfrentarse al Unión Magdalena. Los escarlatas quieren seguir sumando de tres para la tabla de posiciones y la reclasificación.