Carlo Ancelotti pone fecha límite a su ciclo como técnico de Brasil
El entrenador italiano tiene como objetivo ser protagonista con Brasil en el Mundial 2026.
Carlo Ancelotti sigue dando de que hablar en Brasil. El experimentado entrenador italiano, actualmente al mando de la selección brasileña, expresó en una entrevista su deseo de prolongar su vínculo con la “canarinha” mucho más allá de lo inicialmente firmado.
“Sería genial quedarme hasta el Mundial 2030”, afirmó el técnico, dejando abierta la posibilidad de liderar un proyecto a largo plazo que trascienda el próximo campeonato mundialista. Una opción que no se ve hace un tiempo en la verde tras los constantes cambios en la dirección técnica.
El plan de Brasil para hacer un proyecto exitoso con Ancelotti
Desde que se oficializó su llegada, el contrato de Ancelotti fue concebido con un alcance limitado. Su compromiso inicial se extiende solo hasta el Mundial de 2026, una decisión que él mismo describió como “lo correcto en ese momento”. Sin embargo, el propio estratega aclaró que, tras esa cita, todo podría cambiar. “Después del Mundial, todo está abierto. No tengo ningún problema si la CBF quiere continuar”, subrayó, evidenciando una disposición que ha ilusionado tanto a directivos como a hinchas.
Este deseo de permanencia no es casual. Bajo su conducción, la ‘Canarinha’ ha comenzado a recuperar confianza y a sumar resultados positivos, cumpliendo con creces en una etapa de transición que requería liderazgo.
La clasificación para el torneo de 2026 se logró sin sobresaltos, y se ha notado un esfuerzo por dar minutos a futbolistas menos habituales, demostrando que su visión incluye la renovación del plantel y la construcción de un bloque sólido para el futuro.
Mirando hacia adelante, la posibilidad de que Ancelotti se mantenga hasta el Mundial de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos, representa una oportunidad histórica. Mantener un cuerpo técnico estable durante dos ciclos completos implicaría una coordinación estrecha con la Confederación Brasileña de Fútbol, así como un respaldo institucional que garantice recursos y logística para sostener un proyecto ambicioso.
Ser el seleccionador de la pentacampeona mundial implica lidiar con presión permanente y con la expectativa de que cada torneo sea sinónimo de éxito. Entre 2026 y 2030 emergerán nuevas figuras, otras se consolidarán y varios veteranos se despedirán, lo que exigirá una gestión hábil para integrar generaciones distintas sin perder competitividad ni identidad de juego.
Además, un plan de estas dimensiones permitiría establecer una visión a largo plazo, trascendiendo los resultados inmediatos y apostando por un estilo propio, reconocible y sostenido en el tiempo. Ancelotti, con su experiencia en clubes de élite y selecciones, podría sentar las bases de un legado que combine títulos con una renovación profunda del grupo.
Lo que hoy suena como un simple deseo del entrenador italiano podría convertirse en un capítulo decisivo tanto para su carrera como para la historia reciente de Brasil. Si la relación con la CBF se fortalece y los resultados acompañan, el anhelo de “sería genial quedarme hasta el Mundial 2030” podría transformarse en realidad.
