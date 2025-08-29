Actualizado:
Carlos Antonio confirmó el secreto de Durán en la Selección Colombia: "Se mamó"
Jhon Jader Durán ha sido el centro de críticas en los últimos días por su presente en Turquía.
Jhon Jader Durán ha sido uno de los futbolistas más cuestionados en el último tiempo. Tras su salida del Al Nassr y su llegada al Fenerbahce, el delantero de la Selección Colombia ha recibido cientos de cuestionamientos, por lo que se ha empezado a dudar sobre su presencia en la tricolor.
Pensando en ello, Carlos Antonio Vélez, habló sobre varios detalles del atacante del combinado cafetero y su percepción del manejo de grupo en la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo. El periodista recalcó que hay varias situaciones que no se han contado sobre los motivos para que el atacante hubiera quedado en una disputa de egos en el combinado nacional.
Durán se cansó de las preferencias en la Selección Colombia
¿Qué pasó con Jhon Jader Durán en la interna de la Selección Colombia?
Inicialmente, Vélez reveló que en la interna del combinado cafetero, la comunicación y la armonía no es la mejor. El periodista remarcó que la falta de liderazgo es notable y es uno de los problemas que más aqueja al grupo es esas relaciones.
"El problema grave de la Selección es la falta de liderazgo. El vestuario está roto, así digan lo que quieran. Hay un grupo inconforme. La ausencia de liderazgo es notoria, Colombia no tiene líderes ni en la cancha, ni fuera de ella. Hay un grupo que habla más que otro, pero no le dan ni bola".
Seguido a ello, Carlos Antonio confesó que Durán simplemente se cansó de las preferencias en el equipo: "El episodio de Durán es uno de los varios. El problema de Durán es que se mamó de las preferencias hacia algunos jugadores y reaccionó de mala manera. Tampoco le vamos a aplaudir como reaccionó. Eso pasó, no lo maquillen más".
Tras recalcar las situaciones en la interna del combinado nacional, el periodista apuntó que no se necesita que sean u grupo de amigos, pero que sí se requiere una cordialidad para que todo se pueda dar de mejor manera al interior del terreno de juego.
Ayyy... Un poema la cara de José Mourinho cuando le dijeron que se lesionó solo Jhon Jader Durán, haciendo perder tiempo para buscar el 1-1.— MigueRuiZ (@MigueRuiZ) August 27, 2025
Fue suplente, entró para buscar el empate de @Fenerbahce, no jugó ni 25 minutos y se fue lesionado en la clasificación del @SLBenfica pic.twitter.com/CZ5epPg4CZ
