Carlos Antonio confirmó los nombres de dos técnicos que están en el radar de Junior

Van cuatro fechas de la Liga Betplay 2023 y Junior no ha podido ganar, por lo que sus flojos resultados tendrían a Arturo Reyes en el ojo del huracán, más por el equipo que construyó el club con Juan Fernando Quintero en la lista.

Tras ver toda esa situación, en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que el entrenador salga y por eso, Junior le estaría buscando un reemplazo efectivo desde ya.

Aunque han sido muchos los nombres que se han dado, en la mañana de este jueves, Carlos Antonio Vélez dijo en Palabras Mayores de Antena 2, que hay dos nombres de técnicos que es confirmado que los han buscado.

"A Reyes le están buscando reemplazo. Ha circulado, yo no sé qué cierto sea, que hablaron con Alfaro. Lo de Reinaldo Rueda sí sé que es cierto. A él lo tantearon, lo de Alfaro no lo sé. Lo de Rueda sí y a Osorio también. La gente de Junior está inconforme con su técnico. Independiente de los resultados, el equipo no produce".

Así las cosas, todo apunta a que no sería sorpresa que Arturo saliera en los próximos días, más si en la quinta fecha del torneo no logra ganarle a Deportivo pasto, equipo que deberá enfrentar en condición de visitante.

Por ahora, solo queda esperar cuál es la decisión final de la Junta Directiva de Junior, que ya hicieron contacto con Rueda y Osorio, dos técnicos que ya han tenido una trayectoria importante no solo en clubes sino también en selecciones nacionales.