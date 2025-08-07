Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 09:24
Carlos Antonio destapó las razones por las que no se transfieren jugadores del FPC
Carlos Antonio Vélez se refirió a las dificultades para que los jugadores del FPC sean transferidos.
En los últimos días surgió una nueva polémica en el Fútbol Profesional Colombiano con respecto a las dificultades que han tenido los jugadores que se desempeñan en la Liga BetPlay para ser transferidos al exterior.
Al respecto se pronunció este jueves 7 de agosto Carlos Antonio Vélez en sus Palabras Mayores. Vélez dio a conocer las cuatro razones por las que se ha dificultado el traspaso de los futbolistas del país.
Las 4 razones por las que no se transfieren jugadores del FPC
Carlos Antonio Vélez aseguró que los problemas para que los futbolistas que juegan en la Liga BetPlay sean traspasados al exterior no se deben al uso o no de una aplicación.
Seguidamente, Vélez detalló os cuatro motivos.
Inicialmente, el analista aseguró que los futbolistas colombianos no se ven en el exterior debido al pobre desempeño de los clubes del país en los torneos internacionales.
Por otro lado, Vélez le dio una importante responsabilidad a Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, quien le da muy poca oportunidad de vestir la camiseta nacional a los jugadores que más se destacan en la Liga BetPlay.
Carlos Antonio recordó que Lorenzo ha aclarado en repetidas ocasiones que prioriza a los futbolistas que compiten en el exterior.
El tercer motivo por el que los futbolistas colombianos no son transferidos a clubes del exterior es la etapa de "reciclaje" en la que está del Fútbol Profesional Colombiano.
Para Vélez, el hecho de que en Colombia los equipos le den prioridad a jugadores que terminaron su ciclo a nivel internacional impide que nuevos elementos brillen y sean visibles.
Finalmente, Carlos Antonio aseguró que el comportamiento de algunos futbolistas en clubes internacionales ha disminuida la confianza en los jugadores colombianos en aspectos como cumplimiento de contratos, comportamiento y demás.
Fuente
Antena 2