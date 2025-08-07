Carlos Antonio destapó las razones por las que no se transfieren jugadores del FPC

Las 4 razones por las que no se transfieren jugadores del FPC

Carlos Antonio Vélez aseguró que los problemas para que los futbolistas que juegan en la Liga BetPlay sean traspasados al exterior no se deben al uso o no de una aplicación.

Seguidamente, Vélez detalló os cuatro motivos.

Inicialmente, el analista aseguró que los futbolistas colombianos no se ven en el exterior debido al pobre desempeño de los clubes del país en los torneos internacionales.

Por otro lado, Vélez le dio una importante responsabilidad a Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, quien le da muy poca oportunidad de vestir la camiseta nacional a los jugadores que más se destacan en la Liga BetPlay.

Carlos Antonio recordó que Lorenzo ha aclarado en repetidas ocasiones que prioriza a los futbolistas que compiten en el exterior.