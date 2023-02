Carlos Antonio destapó por qué Carlos Darwin no volvió a la Selección: "eso lo debe saber Lorenzo"

La Selección Colombia está afrontando un proceso de renovación, pues desde que la Tricolor es comandada por Néstor Lorenzo, se han notado algunas novedades en las convocatorias (pese a que son para partidos de preparación).

No obstante, es evidente que en la Selección -como en cualquier equipo- es más que necesaria la aparición de un futbolista de experiencia con el fin de que lidere a aquellos que recién tienen su primer llamado.

Así las cosas, Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas cercanos a la Tricolor postuló a un futbolista de la Liga Betplay a la Tricolor: "Yo les voy a decir algo y no es broma. No es joda. Yo hoy vería a Carlos Darwin Quintero como aporte veterano a la Selección", afirmó en 'Palabras Mayores' de Antena 2.

Además, Vélez ratificó su premisa al comentar que "yo a ese sí lo llevaría porque está andando muy bien, porque compite, es buen ejemplo, nunca lo he escuchado en problemas y su aporte es mucho más importante que los que caminan y trotan".

Y posteriormente se enfocó en explicar la razón por la que el delantero no volvió a ser convocado al plantel absoluto, pues dijo que: "A él no lo sacaron injustamente de la Selección. Eso lo debe saber (Néstor) Lorenzo, ¿no?. Cuando sus jefes optaron por sacarlo el día que decidió que no iba a donde ellos querían que fuera, a un equipo que ellos le habían asignado, quién sabe detrás de qué. Carlos Darwin se fue para otro lado".

Sin embargo, este no habría sido el único caso en la Tricolor, pues Carlos Antonio comentó que el caso de Carlos Darwin es "lo mismo que pasó con Dorlan Pabón. Son cosas muy parecidas, por eso no volvieron a la Selección".

Por último, el periodista confirmó: "Yo sí creo que Carlos Darwin debería y tendría que volver al equipo nacional en las condiciones actuales como el aporte veterano al lado de los jóvenes".