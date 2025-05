Carlos Antonio le dio consejo a Luis Díaz para no fichar por Barcelona

Bien, lo primero que hay que decir es que la prensa inglesa asegura que no son 70 ni 75, que son 85 millones de euros los que pediría Liverpool por Díaz.

En segundo lugar, que Barcelona tiene la plata, pero no la tiene, que les va a llegar, o sea, que están hablando de una expectativa, que los árabes van a pagar unos palcos VIP, con eso vienen desde que trajeron a Olmo, a Dani Olmo, que se los negó la liga y tuvieron que apelar a la justicia, al consejo superior, que es gobierno de España, para que temporalmente los inscribiera, en un asalto a los reglamentos y todo lo demás.

O sea, que entraría más o menos ese en esa misma dinámica Lucho, ¿no? También, es el mismo cuento de Olmo.

¿Qué dice la prensa?. El Barsa apuesta por Luis Díaz, dice sport. Todos los caminos llevan al colombiano el gran anhelo de Deco para reforzar la plantilla del tricampeón.

El Barca está convencido de que seguirá operando bajo la regla del 1 1 alcanzada en enero. Eso quiere decir, compras 1 si vendes 1. Si no vendes 1, no puedes comprar otro.

Tercero, el club busca un delantero que ofrezca soluciones diferentes a las que ha aportado Raphinha. Sí, seguro.

El Mundo Deportivo dice la hoja de ruta del mercado y están los Rashford, Lucho, Araujo, que sería 1 de los salientes, y Siezny, que, pues, no se sabe si va a renovar el contrato o no.

Sobre este asunto hay que decir varias cosas. La primera, Lucho tiene un contrato firmado con Liverpool hasta el 2027, o sea, le faltan dos años de este contrato, dos.

La renovación está en curso, por lo que me cuentan, la oferta es buena y podría ser muy buena frente a estos coqueteos de fuera.

O sea que él no solamente ampliaría su contrato con el Liverpool, sino que reforzaría sus arcas porque la entrada sería superior mucho a lo que se ha ofrecido inicialmente y a lo que actualmente gana, ¿ok?

Bien, si a mí me tocara darle un consejo, que obviamente nadie me lo va a pedir, pero si me tocara darlo, le diría quédate ahí, Quédate ahí.

Barcelona es un equipo de épocas. Hace 10 años no juega una final de Champions. Ni siquiera con el mejor equipo ofensivamente que hoy puede tener alguien, porque lo tiene ofensivamente, no defensivamente, ni con ese equipo pudo llegar a conseguir final de Champions, que la van a jugar otros dos, ahora el 31. Entonces, cada 10 años, algo más, un poco menos, se mete a finales.

2. Allá ha pasado de todo. Recién ahora retoman un camino perdido hace muchos años, que recuerde cómo salió Messi, que era el gran emblema.

Y hoy por hoy están en un lío con ese muchachito, Lamine Yamal, que les ha pedido 35 millones de euros para renovar un contrato. Cuando tiene 17 años, por bueno que sea, todavía no ha explotado. El techo todavía no se le ve, y no sabemos si ese techo está muy alto o, de pronto, ya el techo pasó, eso no lo sabe nadie.

Y lo más importante, ¿usted cree Lucho que van a sentar a Raphinha o a Yamal para ponerlo a usted? ¿En serio lo cree? Por bueno que sea, yo estoy convencido de que Lucho es un gran jugador, muy útil, extraordinariamente útil.

Pero, ¿en serio, cree que por mucho que paguen por el 85, 80 o 70, lo que sea, van a sentar la Raphinha al que le van a renovar contrato mañana?

Y justamente lo va a sentar Flick, que fue el que lo recuperó. Estaba en el dique seco hace un año, después de Xavi lo iban a sacar, y por eso hablaron por primera vez de Williams y de Lucho.

¿Usted cree que lo van a sacar? ¿Que lo va a sacar el técnico que lo recuperó? Es titular indiscutible, inamovible. ¿Y van a sacar al pelado? ¿A llamar lo van a sacar para poner a Lucho?

Lucho. A ver, el que le diga que eso va a pasar, le miente. No se va a equivocar, no se vaya a equivocar.

Ahí en donde está, gana bien, ganará mejor, es ídolo, y es mucho más factible que Liverpool llegue a una final de Champions hoy por hoy que el mismo Barcelona, con todo y su ataque demoledor.

Entonces, es cuestión de menos calentura de entre las sábanas y un poquito más de cabeza. Es el equipo de moda, sin duda, pero lo que lo que no significa que sea la mejor opción para su futuro.