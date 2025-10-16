Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 09:34
Carlos Antonio lo dejó claro: jugador de Colombia sub 20 que debe ser convocado por Lorenzo
Carlos Antonio Vélez analizó lo hecho por Colombia en la Copa del Mundo sub 20.
La Selección Colombia sub 20 se quedó sin posibilidades de conquistar el título de la Copa del Mundo de la categoría al caer 0-1 ante Argentina en la fase semifinal. El equipo nacional se vio superado por un solitario gol Mateo Silvetti y ahora jugará el partido por el tercer y cuarto puesto frente a Francia.
Después de la derrota colombiana, Carlos Antonio Vélez hizo su acostumbrado balance de los hecho por los dirigidos por César Torres y en sus palabras aseguró que uno de los integrantes del plantel merece una convocatoria, por lo menos de aproximación, a la Selección Colombia de mayores.
Jugador de Colombia sub 20 que debe ser convocado por Lorenzo
Según Carlos Antonio Vélez, el delantero Néiser Villarreal, goleador de Colombia en el Mundial sub 20 con cinco goles, merece ser llamado por Néstor Lorenzo para integrar el equipo absoluto.
"Néiser, vamos a suponer que Néiser no hace gol en el partido de tercer puesto, igual un jugador que hace cinco goles en una Copa del Mundo juvenil ¿no merece un sitio en a Selección absoluta? Hay que acercarlo", afirmó.
Para Carlos Antonio, la convocatoria de Villarreal sería ideal para mantener un proceso, de cual es válido hablar en selecciones nacionales, más que en clubes.
"¿Eso no es proceso? Quiero ver si lo llevan", dijo.
Finalmente, Vélez cuestionó el llamado de Juan Camilo 'Cucho' Hernández.
"Siguen enamorados del Cucho Hernández y lo siguen llamando", explicó
Próximo amistoso de la Selección Colombia de mayores
La Selección Colombia de mayores volverá a la acción en la fecha FIFA de noviembre, en la que se tiene previsto enfrente a Nueva Zelanda el 15 de noviembre.
El segundo rival del equipo nacional estaría por definirse, ya que en su momento se anunció a Nigeria para el 18 de noviembre, pero el rival podría cambiar ante el compromiso que tendrá el equipo africano en el repechaje de África para el Mundial.
Fuente
Antena 2