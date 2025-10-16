Carlos Antonio lo dejó claro: jugador de Colombia sub 20 que debe ser convocado por Lorenzo

Jugador de Colombia sub 20 que debe ser convocado por Lorenzo

Según Carlos Antonio Vélez, el delantero Néiser Villarreal, goleador de Colombia en el Mundial sub 20 con cinco goles, merece ser llamado por Néstor Lorenzo para integrar el equipo absoluto.

"Néiser, vamos a suponer que Néiser no hace gol en el partido de tercer puesto, igual un jugador que hace cinco goles en una Copa del Mundo juvenil ¿no merece un sitio en a Selección absoluta? Hay que acercarlo", afirmó.

Para Carlos Antonio, la convocatoria de Villarreal sería ideal para mantener un proceso, de cual es válido hablar en selecciones nacionales, más que en clubes.

"¿Eso no es proceso? Quiero ver si lo llevan", dijo.

Finalmente, Vélez cuestionó el llamado de Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

"Siguen enamorados del Cucho Hernández y lo siguen llamando", explicó