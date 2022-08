Carlos Antonio no come cuento de las fotos de James: “su chocolatina, musculoso... ¿Y el fútbol?”

Carlos Antonio Vélez se refirió a las últimas noticias que hubo alrededor de James Rodríguez, quien sigue sin sumar minutos con su equipo, el Al Rayyan, en el fútbol de Qatar.

El director de Planeta Fútbol habló de la ausencia de James en el inicio de la liga catarí; posteriormente tocó el tema de la supuesta lesión que tuvo que desmentir el propio jugador en redes.

"A propósito de longevidad activa, profesionalismo y demás, ya arrancó la liga de Qatar y James no apareció ni de suplente. Por ahí un periodista dijo que estaba lesionado y que iba para dos meses: él salió a desmentir eso con una foto donde se ve, físicamente, con su tableta y su chocolatina, musculoso... ¿y el fútbol? Bien, gracias, Todo tranquilo. Esperando a que no se acabe el mercado de verano para ver si puede ir a Europa. El problema es que su empresario está muy ocupado con Cristiano, Asensio e Isco, que están por delante él y no ha podido conseguir equipo. Jorge Mendes le está dando prioridad a aquellos que le pueden dar más", dijo en Palabras Mayores.

Del mismo modo, Carlos Antonio Vélez reiteró que el jugador nacido en Cúcuta no se encuentra en condiciones de volver a ser convocado a la Selección Colombia; lo anterior, en un claro mensaje al técnico Néstor Lorenzo.

"El tema es que si no consigue equipo para jugar afuera, tendrá que cumplir con el contrato que se vence en 2024. Allá no lo están mirando ni siquiera con respeto. Lo cierto es que a esta altura, no es elegible. Don (Néstor) Lorenzo: no es elegible. Primero porque la Selección Colombia no es una casa de beneficencia ni tampoco un recuperador de jugadores. Aquellos que estén en condiciones competitivas por un tema de elemental meritocracia, deben ser los convocados. Los demás, a cantarle a Gardel", agregó.