Carlos Antonio pidió investigación de la FIFA: "horrible espectáculo"

La eliminación de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial generó múltiples reacciones y abrió un debate sobre el comportamiento del equipo en los minutos finales del partido.

El resultado dejó al conjunto nacional fuera de competencia y llamó la atención por los hechos ocurridos tras el pitazo final. En el cierre del encuentro se registraron discusiones entre jugadores colombianos y el cuerpo arbitral, así como un episodio de expulsión que antecedió una confrontación posterior en el campo de juego.

Carlos Antonio Vélez utilizó su cuenta oficial para solicitar una revisión formal de los hechos: “Urge una investigación profunda de la @FIFAcom de los desmanes y agresiones terminado el juego en el que la @FCFSeleccionCol quedó eliminada. Antes de terminar fue expulsado Londoño, quien con otros jugadores Colombianos estaba descontrolado contra el juez sin una razón de peso. Luego del pitazo final se armó una batalla campal. No me vayan a decir que aparte de la pésima definición y la penosa falta de gol hay que agregarle ahora ser pésimos perdedores. Ojalá no se agregue otra característica negativa a un proceso de formación integral que debe asumirse con responsabilidad por los formadores que además deben ser especialistas en ese particular recuso humano. ¡Por ahora horrible espectáculo!”.

El planteamiento expuesto en el mensaje señala dos asuntos principales: el rendimiento deportivo durante el torneo y la reacción del plantel ante la eliminación. Según el análisis presentado, la ausencia de eficacia en la definición fue un factor determinante en el desenlace competitivo, mientras que el comportamiento posterior generó inquietudes sobre aspectos formativos y disciplinarios.

El comentario también resalta la importancia de que los procesos juveniles contemplen criterios de manejo emocional y conductual. Para Vélez, estos aspectos deben ser responsabilidad directa de los equipos de formación, quienes tendrían que estar preparados para trabajar con las particularidades del jugador en etapa de desarrollo. La solicitud de una investigación por parte de los entes regulatorios busca, según su mensaje, esclarecer lo ocurrido y establecer lineamientos que prevengan situaciones similares en futuros torneos.