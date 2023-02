Carlos Antonio pone bajo la lupa a Lorenzo: "¿Qué será lo que tiene en contra de Millonarios?"

Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores, cuestionó la decisión que tomó el técnico de la Selección Colombia de mayores, Néstor Lorenzo, de no darle minutos a varios jugadores a los cuales convocó para el anterior partido amistoso frente a Estados Unidos.

El director de Planeta Fútbol criticó, específicamente, lo que sucedió con el volante Daniel Cataño, recordando la experiencia vivida en octubre pasado con los jugadores Andrés Llinás y Álvaro Montero, también de Millonarios, a quienes llamó para los encuentros frente a Guatemala y México, en medio de la disputa de la final de la Copa Betplay ante Junior.

“Hay unas cosas que no pueden ser aceptadas. ¿Qué será lo que tiene Lorenzo contra Millonarios? Sí, es que ya empieza uno a cabrearse y a sospechar”, dijo Carlos Antonio.

“Él mismo, en la final de Millonarios por Copa Betplay, se llevó un par de jugadores de Millonarios y no los devolvió cuando perfectamente los pudo haber devuelto después del primer partido porque había que mantener la disciplina... un cuentazo. Eso es válido para partidos oficiales, pero no para partidos amistosos. Total, a Millonarios le tocó gastarse una fortuna en un avión para traer a los jugadores, ¿no se acuerdan? Pues bien, ahora llama a Cataño y no lo pone un solo minuto. Lleva 20 jugadores para un partido en el que hay seis cambios, o sea, 17 que podían jugar”, añadió Vélez.

En su columna de Palabras Mayores, Carlos Antonio manifestó a renglón seguido: “Daniel Cataño, que venía en alza, jugador formidable ante River... ¿Pero lo lleva para acumular millas? A ver, hay que tener un poco más de delicadeza. En partido oficial, vaya y venga, pero en un partido amistoso es una falta de respeto con los jugadores y con los equipos. Sobre este tema hay que hacer un seguimiento porque muchas veces, detrás de los técnicos, hay empresarios y personas interesadas en favorecer a... y perjudicar a... Y más cuando el técnico es permeable a la participación de empresarios cercanos”.