Carlos Antonio reaccionó a la goleada de Colombia: "No enecesitó..."
Colombia goleó 4-0 a la selección de México.
Tras la victoria 4-0 de la Selección Colombia ante México en el partido amistoso disputado en suelo estadounidense, el periodista Carlos Antonio Vélez compartió su análisis del resultado a través de su cuenta de X. El comunicador se refirió a la eficacia del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y al nivel del rival, destacando el aprovechamiento de las oportunidades de gol por parte del combinado nacional.
“4 tiros al arco y 4 goles. Eficacia plena de la selección Colombia ante un flojísimo rival”, escribió Vélez al inicio de su publicación, resaltando la contundencia de Colombia en ataque y la falta de oposición del equipo mexicano.
El periodista hizo énfasis en las condiciones en las que se presentó el conjunto mexicano, que afrontó el encuentro con varias ausencias. “México, con 9 bajas, demostró que tiene poco, casi nada, para hacer respetar una localía en un Mundial”, agregó, señalando las limitaciones del rival y su escasa capacidad para competir en el juego.
Sobre el desarrollo del compromiso, Vélez destacó la forma en que llegaron los goles colombianos: “Dos pelotas paradas y dos contraataques bastaron para superarlos”. En su análisis, subrayó la importancia de la pelota quieta, una de las armas más efectivas del equipo de Lorenzo en los últimos partidos.
El comunicador también mencionó el rol de James Rodríguez, quien participó en las anotaciones. “Par asistencias de James, que aunque acertó poco en el pase, en estas aisladas acciones puso a Lucumí y a Lucho de cara al gol”, escribió Vélez, reconociendo el aporte del mediocampista en momentos clave del encuentro.
Finalmente, el periodista concluyó su comentario señalando que el equipo colombiano no necesitó un rendimiento sobresaliente para obtener una diferencia amplia en el marcador: “No necesitó jugar bien la selección para arrasar contra un débil rival. Le dieron ventaja y las aprovechó”.
