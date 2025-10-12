Carlos Antonio reaccionó a la goleada de Colombia: "No enecesitó..."

Tras la victoria 4-0 de la Selección Colombia ante México en el partido amistoso disputado en suelo estadounidense, el periodista Carlos Antonio Vélez compartió su análisis del resultado a través de su cuenta de X. El comunicador se refirió a la eficacia del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y al nivel del rival, destacando el aprovechamiento de las oportunidades de gol por parte del combinado nacional.

“4 tiros al arco y 4 goles. Eficacia plena de la selección Colombia ante un flojísimo rival”, escribió Vélez al inicio de su publicación, resaltando la contundencia de Colombia en ataque y la falta de oposición del equipo mexicano.

El periodista hizo énfasis en las condiciones en las que se presentó el conjunto mexicano, que afrontó el encuentro con varias ausencias. “México, con 9 bajas, demostró que tiene poco, casi nada, para hacer respetar una localía en un Mundial”, agregó, señalando las limitaciones del rival y su escasa capacidad para competir en el juego.