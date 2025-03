Carlos Antonio reveló los tres futbolistas que sobran en convocatoria de la Selección Colombia

Una de las voces que hizo referencia a lo hecho por el técnico argentino fue la de Carlos Antonio Vélez. El periodista habló sobre la convocatoria y aunque reconoció que hubo aciertos en lista del DT, puntualizó en cuatro futbolistas que sobra.

“Para mí hay tres casos puntuales que me llevan a la conclusión de que la selección nacional hay influencia de empresarios y se respeta el club de amigos. Hay una mezcla entre empresarios y amigos. Hay tres casos inexplicables, el primero es David Ospina. Él es un hombre respetable, le respeto su trayectoria, pero su pasado es una curva descendiente, evidente en ese tipo de profesiones y no voy a entrar en la condición de si es bueno, pero ya tiene un ciclo cumplido. No hay que rendirle homenaje, la selección no es una ONG”.

Seguido confirmó a otro de los defensores que no debieron ser llamados “Yerry Mina se mantiene lesionado, es un tiro al aire, es un lenteja que cumplió su ciclo hace años, que por ahí en un tiro de esquina la mete de cabeza, entonces ese es el aval, hay cuatro o cinco en el medio colombiano que son mejores”.

Vélez también apuntó seguido el segundo nombre: “Santiago Arias tiene un ciclo cumplido y ahí mejores que él para la selección. Andrés Román es un tipo mucho más convocable, no es mejor que Muñoz, pero sí es mejor que Arias”

Finalmente, el comunicador señaló que hay varios casos más de jugadores que no tienen la meritocracia para estar en la selección. Sin embargo, remarcó que la obligación es clasificar a la Copa del Mundo y no hay excusas para no lograrlo.

Le puede interesar: Selección Colombia: Marino Hinestroza dejó sin lugar a un crack de la tricolor

Por ahora, Colombia espera por reunirse en Brasilia para preparar sus dos partidos. El elenco nacional se alista para su último año competitivo oficial antes de la cita mundialista.