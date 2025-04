Carlos Antonio salió a cobrar tras actuación de Marino Hinestroza y Quintero en Copa

El periodista no dejó pasar desapercibido lo hecho por los dos futbolistas con sus respectivos equipos y empezó destacando el diferencial de ambos y cuestionando la no utilización de ambos en las Eliminatorias:"! Marino y Juanfer siguen mandando mensajes… no hay peor ciego que el que no quiere ver!”.

Seguido a ello, el comunicado por medio de su cuenta de 'X' destacó el fin de la mala racha de los equipos colombianos en Copas: “¡Cesó la horrible noche! Por fin terminó esa cadena horripilante de números negativos en Copas. America de Cali y Nacional dieron sendos golpes de autoridad como en los viejos tiempos. Intensidad defensiva y ofensiva diferencial”.

Posteriormente, Vélez remarcó nuevamente lo hecho por Quintero e Hinestroza: “Liderados por Juanfer y Marino mostraron el plan justo y bien desarrollado. Juego físico, velocidad y pase filtrado en Montevideo mientras que en Medellín juego activo por banda, como se atacan las defensas con carriles y llegada desde atrás, no permanecer, de jugadores por dentro para vulnerar trío de centrales además del necesario remate de media distancia para llegar al arco ante bloques bajos”.

Finalmente, el comunicador habló sobre lo que viene y la tarea para verdes y rojos: “Muy bien gestionados ambos partidos, logrando ventajas prontas administradas con seriedad. Nos sacaron del hueco… ahora la tarea es repetirlo varias veces en la competencia. ¡Que no vaya a ser flor de un día!”.

Nacional y América cargan con la responsabilidad de ser protagonistas en Liga y torneos internacionales. Ambos conjuntos volverán a jugar la siguiente semana por las Copas. Los verdes visitarán a Internacional de Porto Alegre, mientras que los rojos recibirán a Corinthians.