Carlos Antonio se anticipó a lo que pasará con James; Sao Paulo no estaría conforme

El que no parece estar muy bien estos días es James Rodríguez, quien se lesionó y no pudo estar presente en el último partido de São Paulo frente a Bahía, lo cual no le cayó bien ni a los hinchas ni a la prensa internacional.

Dicho panorama fue mejor analizado por el periodista Carlos Antonio Vélez en sus Palabras Mayores de Antena 2, donde dio a conocer que tenía "la sensación de que a Dorival no le llena" James, y por eso todo podría llegar a ser más complicado.

"Basta con leer en Marca, donde hay un análisis al respecto y dice: 'otra lesión de James Rodríguez en São Paulo y ya hay molestia por sus bajas. ¿Cuánto ha jugado? Justo en el tramo final de la campaña, cuando ya está poniendo los ojos en el papel del colombiano, vuelve a ser noticia por una nueva ausencia'", añadió el periodista de RCN Radio.

Por otro lado, continuó explicando: "El martes anunciaron que no estaba en condiciones porque tenía un dolor en la pantorrilla derecha, pero aprovechan para decir que ha jugado poco".

"Las declaraciones del técnico son bastante dudosas. Dice que la selección se acomoda a él y por eso aquí le va bien. La conclusión para interpretar sus palabras es que allá no está adaptado y no funciona tan bien como aquí", añadió Carlos Antonio.

Y ahí 'predijo' el desenlace de esta situación: "Entonces, cuando un técnico empieza a exponer esto públicamente, es porque no está muy satisfecho. Y en los medios de comunicación son desmedidas. Lo otro es que desde los medios de comunicación llueven críticas".

"No sé hasta cuándo tiene contrato, pero escuchando al técnico y lo que dice la prensa, no le están reconociendo los buenos partidos que ha tenido. De pronto, hasta con continuidad, podría mejorar su producción. Más bien, están cargando tintas, y eso significa que le deben estar haciendo el pasillo de salida. Con todo esto, es fácil intuir que São Paulo no está conforme", finalizó.

Así las cosas, queda claro que no todo está yendo de la mejor forma, y las constantes lesiones del jugador podrían ser el momento clave para que el club brasileño quiera dar por terminado su contrato antes de lo pactado.