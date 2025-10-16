Actualizado:
Carlos Antonio pidió a figura de Colombia sub 20 para el Mundial 2026
La Tricolor viene de quedar eliminada en semifinales del Mundial sub 20 a manos de Argentina.
Carlos Antonio Vélez volvió a generar debate en el fútbol colombiano con una de sus más recientes opiniones. En 'Planeta Fútbol', de Antena 2 y Win Sports, el analista pidió públicamente al entrenador Néstor Lorenzo que tenga en cuenta a Néiser Villarreal para la Selección Colombia de mayores de cara al Mundial 2026.
Néiser Villarreal es goleador del Mundial sub 20
La solicitud llega en un momento en que el delantero tumaqueño ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial Sub 20, donde comparte el liderato de la tabla de goleadores con Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) y Lucas Michal (Francia), todos con cinco goles.
Vélez fue contundente en su crítica a las decisiones que suelen tomarse en el entorno de la Selección. “Aquí hay que pedirle permiso a James (Rodríguez) y a Lorenzo para llevar a algún jugador”, afirmó, en tono irónico, al cuestionar los criterios de convocatoria para la Tricolor.
El analista insistió en que el rendimiento debe ser el único factor que determine quién merece estar en el equipo. “¿Hay que dejarlo por fuera de un Mundial (de mayores en 2026)? Porque no me gusta la cara, porque se rebeló con Millonarios, o porque no es del club de amigos?”, agregó, refiriéndose al contexto del jugador, quien cambiará de 'aires' tras negarse a renovar su contrato con su actual equipo.
Vélez recordó que en otros países los técnicos de los planteles absolutos suelen premiar el mérito y la actualidad futbolística. “En Argentina eso no pasa, por eso ellos son mejores”, sostuvo, destacando cómo los procesos juveniles suelen integrarse con mayor rapidez al plantel de mayores.
Es pertinente recordar que Néiser Villarreal no jugó la semifinal Colombia vs Argentina por acumulación de tarjetas amarillas, y fue evidente su ausencia, que se vio reflejada en la falta de gol de la Tricolor.
Para muchos aficionados y cercanos a la Selección Colombia, el llamado de Vélez a Lorenzo refleja una realidad: la necesidad de abrir espacios en un equipo absoluto en el que no abundan los goleadores para las nuevas figuras que surgen de los torneos juveniles.
La próxima convocatoria de la Selección Colombia de mayores será en noviembre para los amistosos del 15 y el 18.
