Carlos Antonio pidió a figura de Colombia sub 20 para el Mundial 2026

Carlos Antonio Vélez volvió a generar debate en el fútbol colombiano con una de sus más recientes opiniones. En 'Planeta Fútbol', de Antena 2 y Win Sports, el analista pidió públicamente al entrenador Néstor Lorenzo que tenga en cuenta a Néiser Villarreal para la Selección Colombia de mayores de cara al Mundial 2026.

Néiser Villarreal es goleador del Mundial sub 20

La solicitud llega en un momento en que el delantero tumaqueño ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial Sub 20, donde comparte el liderato de la tabla de goleadores con Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) y Lucas Michal (Francia), todos con cinco goles.

Vélez fue contundente en su crítica a las decisiones que suelen tomarse en el entorno de la Selección. “Aquí hay que pedirle permiso a James (Rodríguez) y a Lorenzo para llevar a algún jugador”, afirmó, en tono irónico, al cuestionar los criterios de convocatoria para la Tricolor.

El analista insistió en que el rendimiento debe ser el único factor que determine quién merece estar en el equipo. “¿Hay que dejarlo por fuera de un Mundial (de mayores en 2026)? Porque no me gusta la cara, porque se rebeló con Millonarios, o porque no es del club de amigos?”, agregó, refiriéndose al contexto del jugador, quien cambiará de 'aires' tras negarse a renovar su contrato con su actual equipo.