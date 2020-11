Carlos Bacca le respondió a todos sus críticos y volvió a dejar claro su deseo de volver a Junior

Uno de los delanteros colombianos con mejor rendimiento en los últimos años en el fútbol internacional es sin duda el atlanticense Carlos Arturo Bacca, quien con el doblete que marcó en el triunfo de Villarreal sobre Maccabi Tel Aviv en la Europa League, superó los 150 tantos en el Viejo Continente y llegó a 278 en su carrera deportiva.

Sin embargo y a pesar de ser un destacado goleador en importantes clubes cono Milan de Italia, Sevilla de España y Brujas de Bélgica, el atacante es constantemente criticado a nivel local por algunas actuaciones que ha tenido con la camiseta de la Selección Colombia.

Al respecto, Bacca le dejó un mensaje a todas esas personas que le piden que renuncie a ser convocado al combinado nacional al asegurar que "la edad es un número y hoy en día hay tantos métodos para seguir creciendo como profesional".

"Yo amo el fútbol, yo amo la Selección Colombia y no puedo renunciar, además estoy vigente en una liga competitiva enfrentando a grandes jugadores cada fin de semana y jugando Europa League. Todo lo que he logrado es para sentirme orgulloso de mi carrera y la voy a alargar todo lo que pueda", afirmó el delantero en diálogo con el Vbar.

Bacca continúo respondiéndole a todas las personas que lo critican al señalar que a pesar de lo malo, hay muchas más cosas positivas que ha dejado su carrera.

"A la gente que crítica uno no puede decirle nada, cada quien habla con lo que tiene en su corazón. Muchos me critican por que no marque lo ocho goles que pude marcarle a Venezuela, otros por que un día boté un penal en un Mundial, pero hay muchas cosas positivas que ha hecho Carlos Bacca y no se valoran. Ojalá esa mentalidad pueda cambiar para todos", agregó.

Finalmente, el atacante aseguró que mantiene su deseo de volver a Colombia para vestir y retirarse con la camiseta de Junio, aunque no ha tenido un ofrecimiento formal, sigue con el pensamiento de primero cumplir su contrato en Europa.

"Mi idea es retirarme con al camiseta de Junior, disfrutar que mi familia me vea con la camiseta de Junior, pero no me pongo fecha, he hablado con la gente de Junior, pero nunca me han dicho que vuelva por que saben que mi carrera en Europa sigue y tengo contrato", indicó.