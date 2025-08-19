Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 09:47
Carlos Cuesta, a punto de firmar con nuevo equipo en exótica liga europea
El defensor colombiano deja Galatasaray tras sumar pocos minutos en el conjunto tuco.
Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los clubes del Viejo Continente analizan inversiones para su plantilla de jugadores y allí, un futbolista colombiano es protagonista con un posible fichaje.
Se trata del defensor colombiano Carlos Cuesta, exjugador de Atlético Nacional y del Genk de Bélgica que no fue inscrito por Galatasaray para la presente temporada y se ha visto obligado a buscar un nuevo club.
Carlos Cuesta ya tendría acuerdo con su próximo equipo
El zaguero central de 26 años, que cuenta con llamados a convocatorias de la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, está a punto de firmar contrato con el Spartak de Moscú, así lo reportó la Cadena Match Premier de Rusia, mencionando que la oferta es de 6 millones de euros + 2 en variables, ofreciendo un salario anual de 1.5 millones de euros.
El periodista Julián Capera complementa la información asegurando que el equipo ruso mejoró las condiciones que primero le había propuesto al Galatasaray, adelantándose al interés del Vasco de Gama, club brasileño que también estaba en la puja por su fichaje.
La fuente añade que las directivas de Galatasaray y Spartak ya trabajan ahora en el acuerdo entre clubes para una venta definitiva de los derechos deportivos de Carlos Cuesta, jugador que en su paso por el fútbol turco no logró asentarse como titular y quedó fácilmente relegado tras arribar en febrero de este año.
Carlos Cuesta se une a otro colombiano en el fútbol de Rusia
El defensor chocoano llegaría al Spartak y se uniría a otro jugador colombiano que en este mercado de fichajes se sumó a las filas del CSKA de Moscú, se trata del volante ofensivo Daniel Ruiz, quien dejó Millonarios en condición de préstamo por un año hasta junio de 2026.
