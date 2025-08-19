Carlos Cuesta, a punto de firmar con nuevo equipo en exótica liga europea

Carlos Cuesta ya tendría acuerdo con su próximo equipo

El zaguero central de 26 años, que cuenta con llamados a convocatorias de la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, está a punto de firmar contrato con el Spartak de Moscú, así lo reportó la Cadena Match Premier de Rusia, mencionando que la oferta es de 6 millones de euros + 2 en variables, ofreciendo un salario anual de 1.5 millones de euros.

El periodista Julián Capera complementa la información asegurando que el equipo ruso mejoró las condiciones que primero le había propuesto al Galatasaray, adelantándose al interés del Vasco de Gama, club brasileño que también estaba en la puja por su fichaje.

La fuente añade que las directivas de Galatasaray y Spartak ya trabajan ahora en el acuerdo entre clubes para una venta definitiva de los derechos deportivos de Carlos Cuesta, jugador que en su paso por el fútbol turco no logró asentarse como titular y quedó fácilmente relegado tras arribar en febrero de este año.