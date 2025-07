Carlos Cuesta dejaría Europa: pedido expreso de equipo del Mundial de Clubes

Sin duda alguna, la contratación de Carlos Cuesta en el Galatasaray no dejó buenos comentarios. No ha estado a la altura al lado de Dávinson Sánchez y por algunos errores ha quedado en evidencia su mal presente. La Selección Colombia no lo tuvo en cuenta en las Eliminatorias Sudamericanas y el equipo turco cambiará de planes con el defensor central.

Fue uno en el Genk de Bélgica y otro en el Galatasaray, tanto así que el elenco otomano le busca salida, ya sea por una transferencia definitiva o por un préstamo. Todavía no han llegado ofertas, pero todo parece indicar que un equipo participante en el Mundial de Clubes buscaría sellar la contratación del defensor colombiano.

Lejos de su mejor nivel, Carlos Cuesta no deja de tener mercado en el libro de pases y se podría consolidar su salida de Europa para la siguiente temporada con el interés de un elenco que participa en el Mundial de Clubes y que sigue vivo en las fases finales. De hecho, es una de las máximas prioridades en el club para el segundo semestre del año.

MONTERREY BUSCA EL FICHAJE DE CARLOS CUESTA

Se trata nada más ni nada menos que el interés de Rayados de Monterrey que está en busca de fichar a Carlos Cuesta en este 2025. No es la primera vez que el cuadro regiomontano pone sus ojos en el defensor central colombiano. Antes de que se fuera al Galatasaray, Martín Demichelis afirmó que, “Carlos Cuesta sí lo conozco, me gusta mirar fútbol y es un jugador de selección que está jugando en Europa, como puede ser Carlos como puede ser cualquier otro”.

Seis meses después, el interés se volvió a reactivar por el defensor central en pleno Mundial de Clubes en el que Rayados de Monterrey afronta los octavos de final contra el Borussia Dortmund. Primero fue Martín Demichelis y ahora, Domenec Torrent, entrenador español ha dejado entrever su gusto por Carlos Cuesta.

Domenec Torrent fue entrenador del Galatasaray y fichar al defensor central del equipo turco sería la prioridad en este segundo semestre del 2025. El medio Le Marca Sports mantiene que, “el Monterrey, dirigido por Domenec Torrent quiere incorporar a Carlos Cuesta a su plantilla”.

Domenec Torrent tendría a Carlos Cuesta como una de las prioridades en este mercado de fichajes. El entrenador español habría pedido expresamente la llegada del chocoano para este segundo semestre.

LA POSTURA DEL GALATASARAY CON LA SALIDA DE CARLOS CUESTA

La idea del Galatasaray es poder sacar un beneficio de la salida de Carlos Cuesta de las filas turcas. El equipo otomano pagó ocho millones de euros para asegurar el fichaje del zaguero central para las próximas tres temporadas. Las cosas no fueron como se esperaban y después de cinco meses en la institución, saldría.

En ese orden de ideas, el Galatasaray ya dejó clara su postura con la necesidad de ganar una suma de dinero por Carlos Cuesta. El club busca la salida del defensor central, pero quieren una transferencia definitiva. Si Rayados de Monterrey lo quiere, tendrá que poner plata y no bastaría con un préstamo.

Sin duda alguna, la salida es el deseo del Galatasaray, pero la postura inicial es venderlo de manera definitiva. Eso puede cambiar si no hay ofertas y pensarían en soltarlo en calidad de cedido. Por ahora, se mantienen en una venta.