Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 12:20
Carlos Cuesta empieza a hacerse figura en Brasil: Lo destacaron con Vasco
El central es uno de los nuevos fichajes del equipo brasileño para este año.
El defensor colombiano Carlos Cuesta atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Vasco da Gama. Bajo la dirección técnica de Fernando Diniz, el central se ha consolidado como titular indiscutible y pieza clave en una defensa que ha recuperado solidez, acumulando varias jornadas sin recibir gol.
El equipo carioca, que atraviesa una buena racha con cuatro victorias consecutivas, tres de ellas con el arco en cero, se ha metido de lleno en la pelea por clasificar a la próxima Copa Libertadores 2026. Cuesta ha sido fundamental en esta levantada, mostrando liderazgo, solvencia y una lectura de juego que ha llamado la atención de la prensa brasileña.
La dupla con Robert Renan, clave del nuevo Vasco
Una de las grandes fortalezas del Vasco en las últimas semanas ha sido la sociedad defensiva entre Carlos Cuesta y Robert Renan. Cuando ambos comparten zaga, el equipo no recibe goles desde hace casi siete horas de juego, una estadística que refleja su impacto inmediato en la estructura defensiva del conjunto de Río de Janeiro.
El reconocido medio Globo Esporte destacó el rendimiento de la pareja central:
“Vasco da Gama cambia de nivel con Carlos Cuesta y Robert Renan y lleva siete horas sin encajar un gol con la dupla. El equipo aún no ha sido derrotado con los dos en cancha y solo recibió un gol en su estreno como titulares. Su llegada resolvió un problema defensivo que el club arrastraba desde hace años”.
Los números respaldan su gran momento
Desde su debut, el colombiano suma 565 minutos en siete partidos, disputando los 90 minutos en seis de ellos. Además, Cuesta marcó un gol en su estreno ante Ceará, confirmando su aporte tanto en defensa como en ataque.
En el reciente triunfo 0-3 frente a Bragantino, el zaguero fue elegido como una de las figuras del encuentro tras registrar 7 despejes, 2 recuperaciones, 3 duelos ganados, 2 intercepciones, 1 tiro bloqueado y 36 pases precisos.
Su rendimiento ha despertado elogios de la afición y los medios brasileños, que lo consideran uno de los mejores fichajes defensivos del Brasileirao 2025.
Próximo desafío de Vasco da Gama
El conjunto dirigido por Fernando Diniz buscará mantener su buen momento el 2 de noviembre a las 6:30 p.m. cuando reciba en el Estadio São Januário a São Paulo, por la jornada 31 del campeonato brasileño.
Carlos Cuesta, en gran nivel, volverá a ser titular con el objetivo de extender la racha sin goles en contra y seguir consolidándose como una de las figuras colombianas más destacadas del fútbol sudamericano.
Antena 2