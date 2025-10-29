Carlos Cuesta empieza a hacerse figura en Brasil: Lo destacaron con Vasco

Los números respaldan su gran momento

Desde su debut, el colombiano suma 565 minutos en siete partidos, disputando los 90 minutos en seis de ellos. Además, Cuesta marcó un gol en su estreno ante Ceará, confirmando su aporte tanto en defensa como en ataque.

En el reciente triunfo 0-3 frente a Bragantino, el zaguero fue elegido como una de las figuras del encuentro tras registrar 7 despejes, 2 recuperaciones, 3 duelos ganados, 2 intercepciones, 1 tiro bloqueado y 36 pases precisos.

Su rendimiento ha despertado elogios de la afición y los medios brasileños, que lo consideran uno de los mejores fichajes defensivos del Brasileirao 2025.

Próximo desafío de Vasco da Gama

El conjunto dirigido por Fernando Diniz buscará mantener su buen momento el 2 de noviembre a las 6:30 p.m. cuando reciba en el Estadio São Januário a São Paulo, por la jornada 31 del campeonato brasileño.

Carlos Cuesta, en gran nivel, volverá a ser titular con el objetivo de extender la racha sin goles en contra y seguir consolidándose como una de las figuras colombianas más destacadas del fútbol sudamericano.