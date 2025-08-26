Carlos Cuesta no llegará al Spartak de Moscú: confirman su nuevo club

Sin lugar en el fútbol turco, el jugador con pasado en el Genk no llegará a Rusia por un desacuerdo entre Galatasaray y Spartak. Según las revelaciones de la prensa turca, después de que el futbolista estuviera cinco días en suelo ruso, el acuerdo no se cerró por pequeños detalles en la parte económica.

La noticia se dio a conocer este martes en medio de las versiones que hablaban de que el colombiano fue ofrecido al Vasco Da Gama, club con el que Galatasaray eligió finalmente negociar. Al parecer la oferta de los brasileros fue mejor en términos económicos y por ello se frenó su llegada a Rusia.

Aunque aún no hay una versión contundente sobre lo que pasará con el colombiano, todo apunta a que estará volviendo a Turquía en los siguientes días. Una vez allí, el club cerrará un acuerdo entre las partes para finiquitar su marcha a suelo brasilero.

En caso de concretarse, la llegada de Cuesta sería otra de futbolistas de la Selección Colombia que se suma a suelo brasilero. En las semanas pasadas se anunciaron las contrataciones de Luis Sinisterra (Cruzeiro), Jorge Carrascal (Flamengo) y Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama).