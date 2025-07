Carlos Cuesta tiene una nueva oportunidad en Europa: histórico de España busca ficharlo

A pesar de que Carlos Cuesta no ha tenido un rendimiento constante en Turquía, el equipo de Estambul buscaría venderlo, ya que no logró llenar las expectativas al no adaptarse al esquema táctico del técnico Okan Buruk, quien incluso lo ubicó como lateral derecho.

Por su parte, el Sevilla aspira a contar con una plantilla competitiva de la mano de su nuevo técnico, Matías Almeyda, quien busca llevar al equipo a ser nuevamente protagonista en el fútbol español tras una temporada en la que incluso estuvo cerca de la zona de descenso.

Cabe recordar que el equipo hispalense es el máximo ganador de la UEFA Europa League, ya que levantó el título en siete oportunidades. Además, supo ser campeón de torneos como la Copa del Rey.

