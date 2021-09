Carlos Darwin Quintero aclaró los rumores sobre su regreso a Deportivo Pereira

El futbolista colombiano de 33 años Carlos Darwin Quintero Villalba se pronunció este miércoles 1 de septiembre con respecto a los rumores que han surgido en los últimos días que aseguraban que iba a regresar al Deportivo Pereira, club en el que jugó en el 2008.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el delantero desmintió la información revelada y aclaró que está enfocado en terminar la temporada de la MLS con el Houston Dynamo.

"Hola a todos los hinchas del Deportivo Pereira. Gracias por el cariño, el cual es mutuo. Quiero aclarar que en estos momentos estoy enfocado en terminar mi temporada con Houston Dynamo de la mejor manera. Pero no he cerrado ningún acuerdo con el Deportivo Pereira", afirmó.

A pesar de lo dicho, el 'científico del gol' aseguró que no le cierra la puerta a un posible regreso al Pereira en el futuro, pero quería aclarar los rumores.

"Esperemos que nos tiene Dios, no le cierro las puertas. Nadie se me ha acercado. Pero ante los rumores, que hay mucha gente diciendo que yo iba al Pereira, todos son falsos, no sé de dónde sacaron ese tipo de noticias. No le cierro las puertas", dijo.