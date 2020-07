Carlos Darwin Quintero brilla en la MLS con un golazo frente al Galaxy

En medio del reinicio de la MLS, Carlos Darwin Quintero tomó el protagonismo y con un magnífico gol abrió la cuenta del partido en el que su equipo, Houston Dynamo, enfrenta a Los Angeles Galaxy. El colombiano, quien no había podido hacerse presente en el tanteador, en ninguno de los dos partidos previos de su escuadra, apareció con un excelso cobro de tiro libre para poner en ventaja a los suyos y buscar su primera victoria tras el regreso de la competencia.

Lo de Quintero había sido bueno en los dos primeros encuentros que había disputado su escuadra, sin embargo, más allá de un par de asistencias no había tenido oportunidades claras, por lo que en esta ocasión aprovechó un tiro libre para mostrar su técnica y poner el 1-0 de un partido que cierra su participación en esta fase inicial, donde estuvieron en un grupo compuesto por Los Angeles FC, Portland Timbers y el mencionado Los Angeles Galaxy.

El otro colombiano del equipo y también atacante, Mauro Manotas, quien tampoco ha podido anotar en los primeros partidos y eso ha dejado a su equipo con complicadas posibilidades de clasificarse al playoff final de este regreso en la burbuja de Orlando, donde también se concentró el baloncesto norteamericano para establecer su punto de regreso de una temporada que, a diferencia de la MLS, iba mucho más avanzada.

Este fue el golazo de Carlos Darwin Quintero frente a Los Angeles Galaxy que puso a ganar a su equipo y le permitió al colombiano festejar su primera anotación con su nueva escuadra.

Darwin delivers! 🔥🔥🔥@darwinJR3 drills the free kick to put @HoustonDynamo ahead in a must-win game. #LAvHOU pic.twitter.com/1VijKErUYI