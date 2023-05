Carlos ‘Piscis’ Restrepo vuelve a la Selección Colombia: nuevo cargo en las juveniles

La Selección Colombia Sub-20 se alista para lo que será su debut en el Mundial de la categoría ante Israel. En medio de lo que será el estreno del combinado nacional en tierras argentinas, este sábado se confirmó una noticia que impactará en los equipos juveniles del país.

Desde la cuenta oficial del conjunto tricolor se hizo el anuncio oficial de la llegada de Carlos ‘Piscis’ Restrepo como nuevo director de Selecciones Colombia Juveniles, cargo que asumirá desde el mes de junio en el esquema de desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol.

El ex técnico de Jaguares se encargará de los procesos técnicos y deportivos de las selecciones, Sub 15, Sub 17 y Sub 20. El entrenador tuvo un paso por el combinado nacional dirigiendo a los equipos de las categorías menores en condición de DT.

“El compromiso es muy grande con el fútbol de nuestro país, porque vamos a trabajar con toda la estructura actual del fútbol formativo. Creemos que tenemos el potencial para consolidar jugadores con mentalidad campeona y así llegar a los resultados esperados”, manifestó Restrepo para la FCF.

Se espera que Restrepo sea el encargado de guiar diferentes procesos de scouting, implementación técnica, planeación, programación, integración, ejecución y verificación de actividades tendientes, a la consolidación de las selecciones nacionales de fútbol. Todo esto con la idea de consolidar un proyecto deportivo unificado.

Por ahora, Colombia busca mejorar los resultados en los equipos menores con la idea de llevar un proceso exitoso rumbo al combinado absoluto.