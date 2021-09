Carlos Queiroz regresa al ruedo para dirigir a la Selección de Egipto

Carlos Queiroz fue oficializado como nuevo técnico de Egipto. El entrenador portugués llega para encabezar el proceso de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El extimonel de Colombia ya cuenta con la experiencia de trabajar en las clasificatorias de África.

Su pasado en Irán le da la espalda suficiente para que el conjunto egipcio, que fue a Rusia 2018, confíe en él en búsqueda de retornar a una Copa del Mundo.

El estratega luso llega a un equipo que está segundo en el grupo F con 4 puntos en dos partidos a 2 unidades de Libia.

Ahora dirigirá al crack del Liverpool Mohamed Salah, quien comanda a la escuadra en las clasificatorias africanas.

Hay que recordar que Carlos Queiroz no tuvo un buen paso por la Selección Colombia, pues en la Copa América no logró pasar de cuartos de final al caer desde el punto blanco del penal ante Chile. Por otro lado, en las Eliminatorias no le fue para nada bien: derrotó a Venezuela, pero cayó goleado ante Uruguay 3-0 de local y contra Ecuador 6-1 de visitante.

Los malos números provocaron que se diera su pronta salida del combinado patrio y llegada de Reinaldo Rueda como reemplazante.

Por otro lado, el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio también sonó para llegar a Egipto; sin embargo, la llegada del portugués lo descarta. El risaraldense seguirá al mando del América de Cali.