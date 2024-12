Carlos Zambrano rompió el silencio sobre negociaciones con Universitario

Alianza Lima sigue sumando refuerzos y nuevas caras para lo que será el 2025, pues el equipo ha tomado un nuevo rumbo de la mano de Néstor Gorosito.

Carlos Zambrano es uno de jugadores más determinantes del equipo y el mismo jugador decidió hablar sobre su probable fichajes con Universitario.

"Se especula siempre (sobre el interés de Universitario). Mi prioridad siempre fue Alianza Lima. Estábamos en tema de conversaciones para la renovación y no se llegaba a un acuerdo final. Ahora se pudo concretar. Si Alianza Lima no me quería o no cumplían mis expectativas, no es porque sea la ‘U’ o nada, pero tenía que apuntar a otros horizontes. Era lo más lógico en el fútbol y pocos equipos en la liga peruana podían llegar a lo que yo quería", reveló.

Además, el jugador fue enfático en que si no hubiera conseguido la renovación con Alianza no era su idea salir al rival del equipo.

"Uno es profesional, no era mi idea ir a la ‘U’, sinceramente. Mi prioridad era Alianza Lima siempre. Las negociaciones estaban lentas, yo quería estar tranquilo y renovar lo más pronto posible. Pero al final se dio, todo llegó a buen puerto y me siento feliz de estar aquí nuevamente".

Además, Zambrano recordó el mal momento que vivió con Sebastián Britos, pues el portero lo denunció por su lesión tras un enfrentamiento.

"Él habla lo que quiere, que no sea falso, que diga lo que me dijo. Ese día yo ya había perdido el clásico y estaba devastado, y me acerqué a pedirle disculpas. Yo recorrí casi todo el campo para pedirle disculpas y me respondió que lo estaba haciendo porque estaban las cámaras. Le pedí las disculpas porque lo sentía, incluso Aldito (Corzo), quien estaba a un lado, me dijo ‘tranquilo hermano’, y me fui.

Toda la gente que me conoce sabe que soy directo y frontal, sin embargo, él también dice que no es la primera vez, como si lesionara a mucha gente. Yo fui fuerte en la jugada, tal vez fui muy vehemente, pero no con mala intención, por eso reconocí mi error y le pedí disculpas. Si no me hubiera importado, ni siquiera me acercaba", concluyó.