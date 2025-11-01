Carrascal hace historia en Flamengo: Felipe Luis rendido al colombiano

El presente del colombiano Jorge Carrascal en el Flamengo atraviesa su mejor momento desde que llegó a Brasil. Bajo la orientación de Filipe Luís, el mediocampista ha logrado ganarse un lugar privilegiado en el once titular, convirtiéndose en un futbolista determinante dentro del esquema del conjunto carioca. Su talento, su atrevimiento con el balón y la madurez que ha adquirido en los últimos meses lo han transformado en una de las grandes figuras del equipo más popular del país.

En la reciente Copa Libertadores, Carrascal demostró por qué es considerado un jugador diferente. El cartagenero fue decisivo en la serie semifinal frente a Racing Club, donde anotó un gol clave en la ida y participó activamente en la generación de juego ofensivo. Ese tanto no solo ayudó a sellar la clasificación del Flamengo a la gran final del certamen, sino que también marcó un antes y un después en su relación con el entrenador brasileño, quien desde entonces lo considera inamovible en su proyecto deportivo.

El propio Filipe Luís, ahora estratega tras una exitosa carrera como lateral, ha elogiado en varias oportunidades el nivel del colombiano. En declaraciones recientes, destacó “su claridad en los últimos metros y la inteligencia para decidir cuándo atacar o asistir”. El exjugador del Atlético de Madrid ha encontrado en Carrascal a un socio perfecto para darle fluidez y desequilibrio a un equipo que combina intensidad con talento. Para el técnico, la evolución del mediapunta ha sido tan notable que ya lo considera “fundamental” en los momentos más exigentes.

Pese al calendario cargado de competencias, el entrenador no contempla darle descanso al futbolista cartagenero. De hecho, según medios brasileños, fue uno de los pocos nombres confirmados para iniciar el compromiso ante Sport Recife por la fecha 30 del Brasileirão, torneo en el que Flamengo lucha mano a mano por el liderato. Esta decisión refleja la plena confianza del cuerpo técnico en su rendimiento y la convicción de que su presencia puede marcar la diferencia incluso en partidos de alta exigencia física.

El impacto del colombiano va más allá de los números. Su aporte se nota en la construcción del juego, en la presión alta y en la conexión que genera con los atacantes. Carrascal ha pasado de ser una promesa con destellos a convertirse en un referente dentro del vestuario, alguien capaz de cambiar el ritmo del partido y contagiar energía a sus compañeros. Su madurez futbolística se evidencia en cada toque y en la forma en que asume responsabilidades dentro del campo.

En definitiva, Jorge Carrascal vive un presente de ensueño con el Mengão. Su consolidación como titular y su creciente influencia lo posicionan como uno de los jugadores más importantes del fútbol brasileño en la actualidad. Para los seguidores colombianos, su éxito es motivo de orgullo y esperanza, pues demuestra que el talento nacional puede brillar en escenarios de máxima exigencia. Si mantiene este nivel, Carrascal no solo será pieza clave en el Flamengo, sino también una carta fija en la Selección Colombia de cara a los próximos retos internacionales.