Carrascal piensa jugar ante Chile: “Me puedo recuperar”

Jorge Carrascal, figura del equipo colombiano Sub-23, habló tras el triunfo de la Selección ante Venezuela por el Preolímpico. El atacante aseguró que se siente satisfecho por el juego del equipo y espera que se consiga la clasificación. "Estoy muy feliz. Es una noche soñada, lo trabajamos y ese vio reflejado para poder sacar la victoria adelante", declaró el jugador tras el 2-1 en Pereira.

El futbolista no pudo completar el partido por algunos problemas físicos que sintió al finalizar este. Sobre la opción de actuar este jueves contra Chile, habló: "Fue una pequeña molestia, pero era prevención. Me duele un poco, pero en estos días me puedo recuperar y puedo estar para el otro juego, que es bien importante. Cuando arrancó a correr (duele), pero nada, es normal. Estoy bien, no me duele del todo", contó.

Sobre su tanto ante Venezuela, Carrascal destacó la actuación y espera poder aportarle más anotaciones al conjunto colombiano. "Fue determinante, porque de verdad nos llenó de energía y de mucho positivismo, que sí podíamos ganar y sí podíamos buscar la victoria. Gracias a Dios pudimos hacer otro gol", puntualizó.

Respecto a la charla de Arturo Reyes en el camerino, la figura del equipo colombiano opinó: "Tuvimos unas correcciones, para que yo viniera a recibir más atrás, porque había muchos espacios, entonces venía Cetré o Benedetti y podíamos sacar la pelota limpia", concluyó.

El objetivo de la ‘Tricolor’ es conseguir el paso al cuadrangular final del Preolímpico este jueves a partir de las 8:30 p.m. Con un triunfo o un empate, se meterán a las finales del certamen.