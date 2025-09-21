Actualizado:
Carrascal quiere su cupo en el mundial: Anotó su primer gol en Brasil
Carrascal anotó su primer gol con la camiseta de Flamengo
Jorge Carrascal está empezando su camino en Flamengo, con pocos partidos jugados hoy llegó su primer gol para el Mengao que pelea el primer lugar del futbol de Brasil con Palmeiras y Cruzeiro.
El colombiano empezó de titular en el partido de hoy frente a Vasco Da Gama y se prepara para lo que será un cierre de campeonato de infarto en el brasileirao.
Así fue el gol del colombiano
Después de una serie de rebotes Jorge Carrascal empujó el balón y logró su primer gol con la camiseta de Flamengo, el jugador surgido en Millonarios busca reencontrar su mejor nivel para hacerse con un cupo en la convocatoria para el mundial del próximo año, recordemos que desde que llegó Lorenzo ha sido uno de sus favoritos y ha contado con varios minutos con Colombia.
Primer gol del colombiano desde su llegada a Brasil.
Carrascal volvió a América tras su paso por Rusia
Jorge Carrascal llegó al Flamengo con mucha expectativa: firmó contrato por cuatro años y usará la camiseta número 15. Surgido en Millonarios y con pasos destacados por River Plate, CSKA Moscú y Dínamo de Moscú, Carrascal se ha ganado reconocimiento por su técnica, capacidad de driblar y buen sentido para generar juego ofensivo.
El colombiano admitió que el proceso para cerrar su llegada al Mengão fue estresante, con demoras en los papeles y negociaciones que se extendieron más de lo esperado. Sin embargo, manifestó que siempre tuvo claro su deseo de jugar en Brasil y vestir los colores del Flamengo, convencido de que ésta representa una gran oportunidad para aportar, crecer y jugar títulos importantes
