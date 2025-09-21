Carrascal quiere su cupo en el mundial: Anotó su primer gol en Brasil

Jorge Carrascal está empezando su camino en Flamengo, con pocos partidos jugados hoy llegó su primer gol para el Mengao que pelea el primer lugar del futbol de Brasil con Palmeiras y Cruzeiro.

El colombiano empezó de titular en el partido de hoy frente a Vasco Da Gama y se prepara para lo que será un cierre de campeonato de infarto en el brasileirao.