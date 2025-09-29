Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 07:27
Carrascal se llena de elogios: Su buen nivel le está abriendo un cupo para el Mundial
El mediocampista colombiano gana terreno en Brasil y se perfila como una de las grandes sorpresas previas al mundial.
Jorge Carrascal sigue dando de que hablar en Brasil, el colombiano viene siendo uno de los hombres de los que más se ha podido hablar en los últimos días y no precisamente por polémicas, viene levantando su nivel y encontrando la constancia que tanto se le había pedido.
Carrascal siempre ha sido uno de los favoritos de Néstor Lorenzo y en su regreso al continente está buscando demostrar ese nivel que tanto se ha esperado. Empezó con dudas en Flamengo pero poco a poco se ha ido ganando la confianza de su entrenador y en el partido del fin de semana fue el jugador más destacado dando las dos asistencias para la remontada de su equipo que sigue líder.
Filipe Luis llena de elogios al colombiano
El ex futbolista que ahora dirige a Flamengo fue quien en primer lugar pidió el fichaje del colombiano, siempre confiando en sus habilidades y capacidades confió en rescatar a Carrascal en una carrera que parecía estancada. Sin embargo, cuando llegó también fue el primero en criticarlo y exigirle más.
Pero ahora todo parece estar encajando tanto para el jugador como para el entrenador quien le ha ido dando confianza al colombiano que cada vez tiene más minutos en el equipo. Tras un muy buen ingreso en Libertadores, Carrascal se ganó un lugar en la titular para el partido de este fin de semana, compartiendo mediocampo con De Arrascaeta, referente del equipo, al colombiano se le vio libre, motivado y muy participativo, tanto así que tras empezar perdiendo se puso el equipo al hombro y con dos asistencias logró ser el más destacado en la remontada de Flamengo frente a Corinthians.
En rueda de prensa Filipe Luis no se guardó nada y destacó al colombiano diciendo "Es un jugador impresionante, como se asocia y la visión que tiene, nos da mucha soltura y juego al equipo".
Se viene un partido clave en la pelea por el campeonato
La próxima fecha del Brasileirao viene con un partido que será definitivo para la definición del campeonato, se enfrenta el primero con el segundo de la tabla, Cruzeiro visitará a Flamengo el jueves en lo que será una final adelantada. El 'Mengao' que marcha primero a 4 puntos del segundo espera conseguir una victoria que lo aleje un poco más en la punta y le permita soñar desde ya con el título, también para concentrarse en el otro frente, la Copa Libertadores.
Fuente
Antena 2