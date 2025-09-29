Carrascal se llena de elogios: Su buen nivel le está abriendo un cupo para el Mundial

Filipe Luis llena de elogios al colombiano

El ex futbolista que ahora dirige a Flamengo fue quien en primer lugar pidió el fichaje del colombiano, siempre confiando en sus habilidades y capacidades confió en rescatar a Carrascal en una carrera que parecía estancada. Sin embargo, cuando llegó también fue el primero en criticarlo y exigirle más.

Pero ahora todo parece estar encajando tanto para el jugador como para el entrenador quien le ha ido dando confianza al colombiano que cada vez tiene más minutos en el equipo. Tras un muy buen ingreso en Libertadores, Carrascal se ganó un lugar en la titular para el partido de este fin de semana, compartiendo mediocampo con De Arrascaeta, referente del equipo, al colombiano se le vio libre, motivado y muy participativo, tanto así que tras empezar perdiendo se puso el equipo al hombro y con dos asistencias logró ser el más destacado en la remontada de Flamengo frente a Corinthians.

En rueda de prensa Filipe Luis no se guardó nada y destacó al colombiano diciendo "Es un jugador impresionante, como se asocia y la visión que tiene, nos da mucha soltura y juego al equipo".