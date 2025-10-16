Carrascal sigue sumando, nueva asistencia y elogios de su entrenador

Ese reconocimiento no es casual. Carrascal ya acumula un gol y cuatro asistencias con Flamengo tras su llegada, repartidas en apenas unas pocas apariciones. El técnico ve en él más que un suplente ya que proyecta que pueda “acompañar al ‘9’” y ocupar distintas posiciones ofensivas según la necesidad del equipo.

Lo que significa este respaldo

Que Filipe Luís hable así de Carrascal representa confianza, credibilidad y una valoración pública que puede fortalecer la moral del jugador. No todos los días un técnico de Flamengo dice que alguien “es especial” y que “el equipo se beneficia de él”.

Además, esas palabras tienen un componente inspirador para Carrascal mismo, para los que lo ven desde Colombia y para la afición que espera verlo más consolidado. Cuando un entrenador alaba en voz alta, también crea expectativas. Y con ese tipo de elogios, Carrascal tiene una plataforma más alta para rendir, responder y justificar todo ese calificativo de “jugador diferente y especial”.