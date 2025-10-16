Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 17:15
Carrascal sigue sumando, nueva asistencia y elogios de su entrenador
El volante colombiano cada vez tiene más confianza en el futbol brasileño.
Jorge Carrascal es uno de los que se la está jugando toda por meterse en el Mundial del próximo año, volvió a sudamérica con vistas en recuperar su nivel y llamar la atención de Néstor Lorenzo para hacerse con un lugar en la selección Colombia. Pues el trabajo está dando frutos y se ha convertido en uno de los jugadores más llamativos de los últimos meses.
Nueva asistencia del colombiano y elogios de su entrenador.
Las palabras del técnico y el momento de Carrascal
Tras la goleada 3-0 de Flamengo sobre Botafogo, Filipe Luís elogió el aporte de Carrascal, quien ingresó al minuto 75 y, apenas al cabo de cinco minutos, recuperó un balón en terreno ofensivo y envió un centro para que Gonzalo Plata definiera el tercer gol. Según el entrenador brasileño:
Ya conoces a Carrascal y ves su calidad en sus partidos. Es un jugador muy diferente y especial. El equipo se beneficia de él.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de Plata! 🎶#Flamengo pic.twitter.com/9fUPzRE0yO— Flamengo TV (@flamengotvofc) October 16, 2025
Ese reconocimiento no es casual. Carrascal ya acumula un gol y cuatro asistencias con Flamengo tras su llegada, repartidas en apenas unas pocas apariciones. El técnico ve en él más que un suplente ya que proyecta que pueda “acompañar al ‘9’” y ocupar distintas posiciones ofensivas según la necesidad del equipo.
Lo que significa este respaldo
Que Filipe Luís hable así de Carrascal representa confianza, credibilidad y una valoración pública que puede fortalecer la moral del jugador. No todos los días un técnico de Flamengo dice que alguien “es especial” y que “el equipo se beneficia de él”.
Además, esas palabras tienen un componente inspirador para Carrascal mismo, para los que lo ven desde Colombia y para la afición que espera verlo más consolidado. Cuando un entrenador alaba en voz alta, también crea expectativas. Y con ese tipo de elogios, Carrascal tiene una plataforma más alta para rendir, responder y justificar todo ese calificativo de “jugador diferente y especial”.
Fuente
Antena 2