Actualizado:
Dom, 09/11/2025 - 21:57
Carrascal vuelve a anotar golazo con Flamengo ante el Santos de Neymar
Jorge Carrascal se reportó con gol en la victoria de Flamengo sobre Santos en el Brasileirao.
Llegó a su fin la fecha 33 del Brasileirao con un auténtico partidazo con lluvia de goles entre Flamengo y Santos, dos escuadras con las mejores plantillas y nombres destacables como el de Neymar y Jorge Carrascal.
Sin embargo, al final fue Flamengo el equipo que se terminó llevando los tres puntos en condición de local tras haber ganado por un marcador de 3-2 en donde justamente se reportó el jugador de la Selección Colombia, Jorge Carrascal.
Le puede interesar: Selección Colombia: las tres sorpresas en la convocatoria de noviembre
Así fue el triunfo de Flamengo con gol de Carrascal
El estadio Estádio do Maracanã, de Río de Janeiro, fue el escenario deportivo que fue testigo de como Flamengo se impuso por 3-2 sobre Santos, reafirmando su condición de candidato al título. A los 37 minutos, Flamengo abrió el marcador gracias a un gol de Léo Pereira que, tras una serie de rebotes dentro del área del Santos, definió el 1-0 a favor de los locales.
Para la segunda mitad del compromiso el sabor colombiano se hizo presente con Jorge Carrascal, quien se convirtió en pieza clave. Al minuto 51, recibió un gran pase filtrado de Giorgian de Arrascaeta, penetró con velocidad entre la defensa rivales y definió con tranquilidad ante el portero, consiguiendo el 2-0 parcial que desató la euforia en el Maracanã.
.
El tercer tanto del local llegó a los 81 minutos por obra de Bruno Henrique, que amplió la ventaja a 3-0 y parecía cerrar el partido a favor de Flamengo. Sin embargo, Santos no bajó los brazos y en los minutos finales recortó distancia tras un gol de Gabriel Bontempo al minuto 89, y luego con otro tanto de Lautaro Díaz en el tiempo de descuento, para poner el marcador final en 3-2.
🔥🇨🇴 GOLAZO de Jorge Carrascal para el 2-0 parcial de Flamengo 🇧🇷 sobre Santos.— Julián Capera (@JulianCaperaB) November 9, 2025
pic.twitter.com/NrhEg5PvLn
En otras noticias: Jugadores “Garré” que Lorenzo sigue convocando e irían al Mundial 2026
Lea también: ¿Cuánto vale la nueva camiseta de la selección Colombia para el Mundial 2026?
¿Cuándo serán los partidos de Colombia en la fecha FIFA?
El primer reto de la 'tricolor' en el mes de noviembre será ante la Selección de Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), a las 19:00 hora Colombia. Mientras que el martes 18 de octubre se enfrentará a Australia sobre las 20:00 hora Colombia en el Citi Field de Nueva York.
Fuente
Antena 2