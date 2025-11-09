Carrascal vuelve a anotar golazo con Flamengo ante el Santos de Neymar

Llegó a su fin la fecha 33 del Brasileirao con un auténtico partidazo con lluvia de goles entre Flamengo y Santos, dos escuadras con las mejores plantillas y nombres destacables como el de Neymar y Jorge Carrascal.

Sin embargo, al final fue Flamengo el equipo que se terminó llevando los tres puntos en condición de local tras haber ganado por un marcador de 3-2 en donde justamente se reportó el jugador de la Selección Colombia, Jorge Carrascal.

Así fue el triunfo de Flamengo con gol de Carrascal

El estadio Estádio do Maracanã, de Río de Janeiro, fue el escenario deportivo que fue testigo de como Flamengo se impuso por 3-2 sobre Santos, reafirmando su condición de candidato al título. A los 37 minutos, Flamengo abrió el marcador gracias a un gol de Léo Pereira que, tras una serie de rebotes dentro del área del Santos, definió el 1-0 a favor de los locales.

Para la segunda mitad del compromiso el sabor colombiano se hizo presente con Jorge Carrascal, quien se convirtió en pieza clave. Al minuto 51, recibió un gran pase filtrado de Giorgian de Arrascaeta, penetró con velocidad entre la defensa rivales y definió con tranquilidad ante el portero, consiguiendo el 2-0 parcial que desató la euforia en el Maracanã.

.