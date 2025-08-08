Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 11:42
Casa Pia vs Sporting Lisboa EN VIVO 8 agosto: cómo ver Liga Portugal
Comienza la Liga de Portugal y Luis Suárez prepara su debut con Sporting Lisboa frente a Casa Pia.
Las grandes ligas de Europa ya están comenzando y será justamente la Liga de Portugal la que se comenzará a robar el protagonismo con el duelo entre Casa Pia y Sporting Lisboa.
Sporting Lisboa auspiciará como visitante en el que podrá llegar a ser el primer compromiso en esta competencia del delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez, quien ya debutó en la derrota frente a Benfica en la final de la Supercopa de Portugal.
Mientras que Casa Pia viene de una pretemporada llena de empates y su futuro en esta nueva edición de la competencia no parece ser para nada prometedora.
Siga Casa Pia vs Sporting Lisboa EN VIVO el 8 de agosto: hora y canal para ver Liga de Portugal
El compromiso entre Casa Pia vs Sporting Lisboa se jugará en el Estádio Municipal de Rio Maior a partir de las 14:15 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 16:15 horas.
En cuanto a la respectiva transmisión de este amistoso internacional, se podrá ver a través de GolTV Latinoamérica y GolTV Play. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.
Fuente
Antena 2