Cargando contenido

Comienza la Liga de Portugal y Luis Suárez prepara su debut con Sporting Lisboa frente a Casa Pia.
Comienza la Liga de Portugal y Luis Suárez prepara su debut con Sporting Lisboa frente a Casa Pia.
Sporting Lisboa
Fútbol
Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 11:42

Casa Pia vs Sporting Lisboa EN VIVO 8 agosto: cómo ver Liga Portugal

Comienza la Liga de Portugal y Luis Suárez prepara su debut con Sporting Lisboa frente a Casa Pia.

Las grandes ligas de Europa ya están comenzando y será justamente la Liga de Portugal la que se comenzará a robar el protagonismo con el duelo entre Casa Pia y Sporting Lisboa

Sporting Lisboa auspiciará como visitante en el que podrá llegar a ser el primer compromiso en esta competencia del delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez, quien ya debutó en la derrota frente a Benfica en la final de la Supercopa de Portugal.

Mientras que Casa Pia viene de una pretemporada llena de empates y su futuro en esta nueva edición de la competencia no parece ser para nada prometedora.

Siga Casa Pia vs Sporting Lisboa EN VIVO el 8 de agosto: hora y canal para ver Liga de Portugal 

El compromiso entre Casa Pia vs Sporting Lisboa se jugará en el Estádio Municipal de Rio Maior a partir de las 14:15 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 16:15 horas. 

En cuanto a la respectiva transmisión de este amistoso internacional, se podrá ver a través de GolTV Latinoamérica y GolTV Play. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Liga de Portugal

Liga de Portugal

Imagen
Selección Portugal

Portugal

Imagen
Luis Suárez

Luis Suárez

Imagen
Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen

Sporting de Lisboa

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido