Casa Pia vs Sporting Lisboa EN VIVO 8 agosto: cómo ver Liga Portugal

Las grandes ligas de Europa ya están comenzando y será justamente la Liga de Portugal la que se comenzará a robar el protagonismo con el duelo entre Casa Pia y Sporting Lisboa.

Sporting Lisboa auspiciará como visitante en el que podrá llegar a ser el primer compromiso en esta competencia del delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez, quien ya debutó en la derrota frente a Benfica en la final de la Supercopa de Portugal.

Mientras que Casa Pia viene de una pretemporada llena de empates y su futuro en esta nueva edición de la competencia no parece ser para nada prometedora.

Siga Casa Pia vs Sporting Lisboa EN VIVO el 8 de agosto: hora y canal para ver Liga de Portugal

El compromiso entre Casa Pia vs Sporting Lisboa se jugará en el Estádio Municipal de Rio Maior a partir de las 14:15 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 16:15 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de este amistoso internacional, se podrá ver a través de GolTV Latinoamérica y GolTV Play. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.