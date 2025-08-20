Cata Usme reveló por qué regresó a Sudamérica: “Tenemos trabajo por hacer”

Nueva experiencia en Sudamérica para María Catalina Usme después de despedirse de manera oficial de Europa. Dejó atrás su paso por el Galatasaray de Turquía en donde cumplió un sueño más en su carrera al jugar la UEFA Champions League sin posibilidades de sellar la clasificación para los cuartos de final.

Después de estar entrenando con Universitario de Deportes, bajo la dirección técnica de su hermano, Carlos Andrés Usme, Catalina decidió quedarse en Perú y firmar contrato con dos misiones claras. La primera, sin duda alguna, llegar para ser campeona y para conseguir importantes títulos, y la segunda, seguir fortaleciendo el balompié sudamericano femenino que necesita mucho apoyo y unión de referentes.

Vea también: Raimondi dejó dudas sobre su futuro en América tras eliminación en Copa

Este martes 19 de agosto, Catalina fue presentada de manera oficial con Universitario y brindó sus primeras palabras, “es un orgullo estar acá. Estoy muy feliz de estar en esta institución con trabajo y con disciplina siempre mostrando la mejor parte del fútbol femenino y creo que va a ser mi labor acá. El primer objetivo es ser campeonas. De esta liga me encanta como juega Universitario. A eso es lo que digo yo que el fútbol femenino siempre tiene que enamorar a un público”.

Sin embargo, no solo busca el título para poder regresar a la Copa Libertadores como la goleadora histórica de la competencia. Además de eso, tiene un rol mucho más importante como una líder, no solo en la institución, sino en la liga y a nivel continental.

“EN SUDAMÉRICA TENEMOS MUCHO TRABAJO POR HACER”; CATALINA USME

Además de trazar su primer objetivo, la colombiana también indicó que firmó en busca de, “siento que en Sudamérica todavía tenemos un trabajo muy importante que hacer. En 2017 yo lo hice en Colombia. La decisión de quedarme en Colombia en 2017 no solo fue deportiva, sino en la imagen poder ir sumándole a todas las niñas que venían detrás de nosotras en una liga que apenas iniciaba”.

Le puede interesar: América tomó primera decisión sobre Raimondi tras eliminación en Sudamericana

Catalina Usme aseveró que llegó a Perú a hacer un trabajo similar para fortalecer el fútbol femenino y para poder dar a conocer la disciplina para las jugadoras y la nueva generación que viene de atrás. “En Perú y en Sudamérica, creo que esa labor es de todos. Es del periodista, del directivo que hace un gran esfuerzo por tener jugadoras de esta línea, de nosotras como deportistas, hacer que el fútbol femenino todos los días crezca”.

LA MISIÓN DE CATALINA USME EN PERÚ

De la mano con lo anterior, Catalina afirmó que, “tengo claro la responsabilidad de llegar acá, de sumarle a todas esas niñas que vienen buscando una oportunidad y a través del fútbol tener un proyecto de vida. Creo que eso me parece maravilloso. Que todas podamos tener un espacio a través de lo que nos gusta hacer”.

Lea también: América se despidió de la Copa Sudamericana con millonario premio económico

Además, Catalina Usme sentenció que tiene toda la capacidad de cumplir con esas responsabilidades en esta nueva experiencia en Sudamérica, “tengo clarísimo que la responsabilidad no es solo en la cancha. Me siento capaz con esa responsabilidad, me gusta tenerla. Creo que he hecho una carrera limpia, honesta, con trabajo, con disciplina, siempre mostrando la mejor parte del fútbol femenino y creo que va a ser mi labor acá”.

Finalmente, espera un crecimiento del balompié sudamericano, “qué rico poder ver que, en Sudamérica, no solo en Colombia, sino en Sudamérica ver crecer el fútbol femenino. Al final, eso nos va a hacer crecer a todas. Tenemos que asumir el rol que nos corresponde y que el fútbol femenino se vuelva cada vez más visible no solo es responsabilidad de nosotras sino de ustedes”.