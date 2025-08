Cata Usme tomó contundente decisión con su futuro: “sin duda lo voy a hacer”

Cata Usme se ve ocupando un cargo importante en la Selección Colombia

La experimentada atacante antioqueña, que en su carrera ha vestido las camisetas del América de Cali, Santa Fe, Pachuca y Galatasaray, dejó claro que no volverá a Turquía y que tiene claro su futuro después de su etapa como futbolista.

“A Turquía, ya no regreso, definitivamente creo que quemé esa etapa de querer jugar en el extranjero, aunque no la descarto del todo, una de las posibilidades es mi hermano Andrés (entrenador de Universitario de Deportes del Perú), estar con él a mí me hace mucha ilusión por todo lo que vivimos nosotros como familia, pero no tengo nada claro, no sé qué voy a hacer mañana, ahorita quiero tomar un descanso y pensar bien las cosas”, dijo Usme.

“Sin duda en algún momento voy a dirigir esta Selección Colombia, pero no sé cuándo, no sé si haya llegado el momento de decir adiós o si de pronto quedarme uno, dos o tres años más, esas decisiones se deben tomar con cabeza fría entonces debo darle tiempo”, añadió la delantera.