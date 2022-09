Catalina Usme dio fecha de su retiro y confesó a qué se va a dedicar

Una de las jugadoras más importantes de Colombia es, sin duda, Catalina Usme, la futbolista del América de Cali que ha cosechado muchos triunfos con ese club y con la Selección Nacional, convirtiéndose en una referente para todos aquellos aficionados al fútbol jugado por mujeres.

Con 32 años, Usme ya tiene varios títulos en su palmarés, entre ellos Liga Femenina (2019, 2022), Oro en Juegos Panamericanos (2019) y algunas distinciones individuales como goleadora de Copa América (2018), goleadora de Copa Libertadores (2015, 2017, 2021) y máxima goleadora en la historia de la Liga.

Ahora bien, a través de una entrevista, la nacida en Rionegro (Antioquia) fue enfática en sus deseos después de que tome la decisión de retirarse de la cancha: "Yo no quiero ser entrenadora, quiero ser dirigente, académicamente ya me estoy preparando para eso y estoy haciendo mi camino para cuando me retire".

Así mismo, dio a conocer que aún le quedan "unos 5 o 6 años de carrera" y que acabará su rol como futbolista cuando "gane una Libertadores con el América".

Por otro lado, le mostró la lealtad a su equipo: "En Colombia sólo voy a jugar con América, en ningún otro equipo o prefiero ir a jugar al exterior".

"Tenemos un equipo maravilloso para ir a competir en la Copa Libertadores. Es un compromiso desde el fondo de mi alma, ojalá la vida y Dios me permitan celebrar un título con este equipo que tanto amo" añadió finalmente en una entrevista a Los Campeones.

La Copa Libertadores Femenina de este año inicia el próximo 13 de octubre y se espera que las 'escarlatas' puedan hacer un papel destacado como en la última edición.