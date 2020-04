Catalina Usme: "El fútbol femenino parece un tema vetado para Dimayor y dirigentes"

En medio de la cuarentena y luego de lo ocurrido con Santa Fe, las jugadoras y varios sectores mostraron su desacuerdo con la situación, en ese sentido, quien tomó la palabra en esta ocasión, para analizar lo que está ocurriendo con el fútbol femenino del país fue una de sus máximas representantes, Catalina Usme, capitana de América y jugadora importante de la Selección Colombia, quien dialogó con el 'Bambino' Quintero de Antena 2.

Respecto al mal momento que están atravesando y a la falta de respuestas por parte de Dimayor fue clara: "Los dirigentes y Dimayor no hablan nunca de fútbol femenino y parece un tema vetado para ellos, pero yo creo que la liga se va a hacer. Teníamos una contrarreloj porque el campeón del año es el que va a la competencia de ese mismo año, pero tras los cambios de Conmebol, pues yo espero que la Liga se haga".

Le puede interesar: Egan Bernal asciende en el ránking mundial de la UCI

Sobre el despido masivo de jugadoras, muchas de las cuales no estaban contratadas fue contundente: "En América somos afortunadas porque nos han apoyado y no ha sido fácil para nadie, así como tampoco para los clubes, pero aún así los directivos nos sostienen el proyecto, está firme y todas tenemos en la cabeza que hay que ir por el bicampeonato. De igual manera, como todos los hicieron, se bajaron algunos salarios a las que más ganaban".

Así que pasó a analizar lo ocurrido con Santa Fe: "Lo de Santa Fe me parece triste porque yo tenía claro que las jugadoras de fútbol femenino iban a ser las primeras afectadas con esta crisis, lo cual es triste, porque hay que tratar de consolidar proyectos serios, algo que se ha hecho en América y que, aunque no es fácil, pues creo que se puede conseguir. Sé que el 98% de los equipos no tienen jugadoras contratadas y a las pocas que les tienen contrato se los cancelaron".

Lea también: Dura crítica desde España: "Yerry Mina ha sido la mayor decepción"

Y prosiguió señalando que van a seguir luchando y que hay un compromiso de Dimayor: "Creo que a hoy son solo dos equipos que mantienen a sus jugadoras, entre ellos América y creo que Nacional. Los directivos ven el fútbol femenino como un gasto y públicamente lo han dicho. Por eso nos afectó más a nosotras, porque no hay proyectos, pero no nos vamos a dar por vencidas, porque en algún momento se consolidará. La Dimayor tiene un compromiso con el fútbol femenino y la Liga se hace o se hace. Yo estoy convencida y, aunque no sé ni cuánto tiempo ni cómo, estoy convencida de que se va a hacer. Toda la vida nos ha tocado luchar, con Selección y con todo, por eso ahora no vamos a desfallecer".

Finalmente concluyó hablando de Agremiados y de los equipos que deberían ir a las copas si llegara a darse una cancelación definitiva: "La Agremiación siempre ha estado y han acompañado a las niñas que han estado en proyectos donde los directivos no ayudan mucho. Llegar a un proyecto como América no es fácil, un lugar en donde siempre están pensando en pro de las niñas. Si esto se cancelara o irían los campeones del año pasado o los finalistas, Medellín y América".