CAV confirmó una mala noticia para el Mundial 2026: "Se jodió esto"

Carlos Antonio Vélez volvió a encender el debate en redes sociales. Este domingo 16 de noviembre, el analista de Deportes RCN y Win Sports publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X, en el que aseguró que es “muy probable” que para el Mundial 2026 cada selección pueda inscribir hasta 30 jugadores.

Para Vélez, esta medida representa un retroceso para el espectáculo, pues disminuye la exigencia que históricamente implicaba entrar a una convocatoria mundialista. Antes eran 23 cupos, lo que elevaba la competencia y premiaba a los futbolistas con mejor rendimiento.

Lo que dijo Carlos Antonio Vélez sobre convocar 30 jugadores al Mundial

En tono crítico y usando lenguaje coloquial, el comunicador lamentó la decisión que aún no es oficial, pero que podría confirmarse en los próximos días. “Lo que se sospechaba pasaría... van a permitir nóminas de 30 jugadores por selección... otra vez la cantidad por encima de la calidad”, escribió.

Vélez insistió en que habrá selecciones que no cuentan con 30 jugadores de nivel internacional, lo que a su juicio terminará afectando el nivel competitivo del torneo. “Hay equipos que a duras penas tienen 15 de nivel Mundial, ¿y entonces?”, cuestionó en su publicación.