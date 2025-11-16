Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 08:11
CAV confirmó una mala noticia para el Mundial 2026: "Se jodió esto"
El analista deportivo además tiró una puya, pues se trata de una medida que podría ser aprovechada por algunos entrenadores.
Carlos Antonio Vélez volvió a encender el debate en redes sociales. Este domingo 16 de noviembre, el analista de Deportes RCN y Win Sports publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X, en el que aseguró que es “muy probable” que para el Mundial 2026 cada selección pueda inscribir hasta 30 jugadores.
Para Vélez, esta medida representa un retroceso para el espectáculo, pues disminuye la exigencia que históricamente implicaba entrar a una convocatoria mundialista. Antes eran 23 cupos, lo que elevaba la competencia y premiaba a los futbolistas con mejor rendimiento.
Lo que dijo Carlos Antonio Vélez sobre convocar 30 jugadores al Mundial
En tono crítico y usando lenguaje coloquial, el comunicador lamentó la decisión que aún no es oficial, pero que podría confirmarse en los próximos días. “Lo que se sospechaba pasaría... van a permitir nóminas de 30 jugadores por selección... otra vez la cantidad por encima de la calidad”, escribió.
Vélez insistió en que habrá selecciones que no cuentan con 30 jugadores de nivel internacional, lo que a su juicio terminará afectando el nivel competitivo del torneo. “Hay equipos que a duras penas tienen 15 de nivel Mundial, ¿y entonces?”, cuestionó en su publicación.
El analista también insinuó que esta ampliación podría convertirse en una puerta para negocios paralelos dentro de algunas selecciones. “La oportunidad también para cuadrar caja y ganarse por la promoción de algunos jugadores unos mangos (dinero) de más. ¡Se jodió esto de verdad!”, sentenció.
Además, Vélez aprovechó su mensaje para lanzar una indirecta al seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, a quien ha criticado reiteradamente por convocar, según él, a un “club de amigos” en lugar de premiar la meritocracia.
Es pertinente recordar que el Mundial 2026 ya sufrió un cambio estructural importante: la ampliación de 32 a 48 selecciones, lo que facilitó la clasificación para muchas federaciones y, en su opinión, podría afectar aún más el nivel deportivo.
Mientras se espera la confirmación oficial de la FIFA, el trino de Vélez ya genera debate entre aficionados y analistas, justo a siete meses del inicio de la Copa del Mundo.
Lo q se sospechaba pasaría… van a permitir nóminas de 30 jugadores por selección para el mundial…pedazo de noticia para muchos DTs.. podrán llevar a TODOS los de su “club de amigos”… otra vez la “cantidad por encima de la calidad” .. ha equipos q a duras penas tienen 15 de…— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 16, 2025
