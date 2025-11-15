CAV elogió a Puerta y señaló a Mina tras Colombia 2-1 Nueva Zelanda

Carlos Antonio Vélez volvió a generar conversación tras el triunfo 2-1 de Colombia sobre Nueva Zelanda en el amistoso de este sábado 15 de noviembre. El analista compartió en X su lectura del compromiso y dejó varias críticas y elogios puntuales.

Puede leer: [Video] Johan Carbonero marcó el 2-1 definitivo en Colombia - Nueva Zelanda

Vélez aseguró que el primer tiempo fue flojo, resaltando únicamente las dos atajadas de Álvaro Montero y el gol de Gustavo Puerta. Para él, el rendimiento colectivo estuvo por debajo de lo esperado.

El analista de Deportes RCN y Win Sports también minimizó el nivel del rival, recordando que Nueva Zelanda destaca más en rugby que en fútbol y que no contó con su goleador Chris Wood. Según él, la superioridad colombiana “debería ser una obviedad”.

Carlos Antonio halagó a Gustavo Puerta

Uno de los puntos más fuertes de su comentario fue el elogio a Gustavo Puerta, a quien calificó como “el mejor de la cancha”. Incluso insinuó que su nivel debería asegurarle un lugar en el Mundial.