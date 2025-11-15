Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 22:10
CAV elogió a Puerta y señaló a Mina tras Colombia 2-1 Nueva Zelanda
La Tricolor, con poco fútbol, se impuso este sábado en un partido amistoso previo al Mundial 2026.
Carlos Antonio Vélez volvió a generar conversación tras el triunfo 2-1 de Colombia sobre Nueva Zelanda en el amistoso de este sábado 15 de noviembre. El analista compartió en X su lectura del compromiso y dejó varias críticas y elogios puntuales.
Vélez aseguró que el primer tiempo fue flojo, resaltando únicamente las dos atajadas de Álvaro Montero y el gol de Gustavo Puerta. Para él, el rendimiento colectivo estuvo por debajo de lo esperado.
El analista de Deportes RCN y Win Sports también minimizó el nivel del rival, recordando que Nueva Zelanda destaca más en rugby que en fútbol y que no contó con su goleador Chris Wood. Según él, la superioridad colombiana “debería ser una obviedad”.
Carlos Antonio halagó a Gustavo Puerta
Uno de los puntos más fuertes de su comentario fue el elogio a Gustavo Puerta, a quien calificó como “el mejor de la cancha”. Incluso insinuó que su nivel debería asegurarle un lugar en el Mundial.
Vélez lamentó que Puerta fuera sustituido, señalando que “hay cosas tan raras” dentro de las decisiones del cuerpo técnico. Para él, el volante era clave en el funcionamiento del equipo.
En contraste, lanzó una crítica directa a Yerry Mina, cuestionando su presencia como titular en la Selección. El analista dejó entrever que su llamado ya no se justifica por nivel.
Sobre el segundo tiempo, Vélez valoró la velocidad de Johan Carbonero, aunque afirmó que fue una jugada aislada la que evitó un resultado incómodo. Para él, la falta de pegada sigue siendo un problema.
Finalmente, consideró que, aunque el equipo mejoró un poco, “muy poco queda para llevar a casa”. Lo más positivo, insistió, fue el rodaje de algunos jugadores y la consolidación de Puerta como una de las figuras del proceso.
