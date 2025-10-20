CAV le habló a Lorenzo y pidió a un central sub 20 para Selección

El analista Carlos Antonio Vélez volvió a generar conversación este lunes 20 de octubre durante sus 'Palabras Mayores' de Antena 2 y Win Sports. En esta ocasión, el periodista hizo un llamado al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo para que empiece a incluir en sus planes al joven defensor central Simón García.

Puede leer: Jugadores de Selección Colombia serían multados por mal comportamiento

Vélez destacó el nivel del futbolista de 20 años (11 de enero de 2005) y viene de cumplir un destacado papel en el reciente Mundial sub 20, donde fue una de las figuras de la Selección Colombia. Para el comentarista, García “tiene el temple, la salida limpia y la lectura de juego que se necesitan en la Selección de mayores”.

Además, Vélez insistió en que este tipo de futbolistas deben comenzar a integrarse al proceso de la selección absoluta, tal como ya lo había planteado con Néiser Villarreal, el delantero que también brilló en el certamen juvenil con cinco goles.

“Así como pedí a Villarreal, también pido a García. Hay que empezar a construir el futuro desde ahora”, expresó Vélez en su intervención. Según él, no se trata solo de premiar el rendimiento, sino de proyectar jugadores jóvenes con potencial internacional.