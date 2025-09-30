CAV resaltó a jugador de Nacional y lo pidió para Selección Colombia

La Selección Colombia se alista para la disputa de dos partidos de preparación con miras al Mundial 2026, los cuales se efectuarán en octubre próximo, pues el sábado 11 será frente a México y el martes 14 el rival será Canadá. Se estima que Néstor Lorenzo convocará a futbolistas que habitualmente no son tenidos en cuenta para Eliminatorias.

Y justo ahí es que surge la posibilidad de que futbolistas de la Liga Betplay sean llamados a Selección Colombia, por lo que el analista Carlos Antonio Vélez postuló a un defensor de Atlético Nacional, sobre quien considera que vive un buen momento deportivo.

El jugador de Nacional que deberían llamar a Selección Colombia, según CAV

En 'Palabras Mayores' de Antena 2 y Win Sports de este martes 30 de septiembre, CAV indicó que William Tesillo tiene un buen presente y podría ser convocado a la Selección Colombia, ya que considera que es necesario mirar más defensas centrales.

De hecho, Carlos Antonio dijo abiertamente que, desde su perspectiva, William Tesillo es mejor jugador que Yerry Mina, quien habitualmente es convocado a Selección Colombia independientemente de su nivel deportivo.