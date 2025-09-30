Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y Néstor Lorenzo
Captura de pantalla, AFP y Pes Logos
Fútbol
Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 09:00

CAV resaltó a jugador de Nacional y lo pidió para Selección Colombia

La Tricolor disputará dos partidos amistosos en octubre.

La Selección Colombia se alista para la disputa de dos partidos de preparación con miras al Mundial 2026, los cuales se efectuarán en octubre próximo, pues el sábado 11 será frente a México y el martes 14 el rival será Canadá. Se estima que Néstor Lorenzo convocará a futbolistas que habitualmente no son tenidos en cuenta para Eliminatorias.

Y justo ahí es que surge la posibilidad de que futbolistas de la Liga Betplay sean llamados a Selección Colombia, por lo que el analista Carlos Antonio Vélez postuló a un defensor de Atlético Nacional, sobre quien considera que vive un buen momento deportivo.

El jugador de Nacional que deberían llamar a Selección Colombia, según CAV

En 'Palabras Mayores' de Antena 2 y Win Sports de este martes 30 de septiembre, CAV indicó que William Tesillo tiene un buen presente y podría ser convocado a la Selección Colombia, ya que considera que es necesario mirar más defensas centrales.

De hecho, Carlos Antonio dijo abiertamente que, desde su perspectiva, William Tesillo es mejor jugador que Yerry Mina, quien habitualmente es convocado a Selección Colombia independientemente de su nivel deportivo.

De hecho, Tesillo tiene pasado en Selección Colombia, por lo que Néstor Lorenzo lo conoce bien y podría ser visto como una alternativa para la zaga en caso de que alguno de los habituales no esté en su mejor momento cuando se realice la convocatoria al Mundial.

Estadísticas de William Tesillo en Selección Colombia

Con la camiseta de la Selección Colombia, William Tesillo disputó 21 partidos oficiales, repartidos en Eliminatorias a Rusia 2018 y Qatar 2022, y en Copa América 2019 y 2021. Además, el zaguero barranquillero jugó algunos amistosos.

Ahora, Tesillo es uno de los mejores futbolistas de Atlético Nacional, y surge la posibilidad de que sea citado a la Selección Colombia. Se prevé que la convocatoria para los partidos amistosos ya mencionados, se comunique durante la primera semana de octubre.

Fuente
Antena 2
