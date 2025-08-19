Cavani saldría de Boca: un ‘viejo conocido’ pide a gritos su regreso

Para nadie es un secreto que Edinson Cavani no la pasa para nada bien en Boca Juniors. Aunque en el club todavía le tienen la confianza como el líder, referente y capitán, su capacidad goleadora ha bajado considerablemente, hasta tal punto de que desaprovecha goles cantados de cara al arco rival. Le pasó con Alianza Lima, Racing e Independiente de Rivadavia.

Desde Argentina afirman que su mala racha se trata de una brujería. Giorgio Armas, un astrólogo cercano a Boca Juniors afirmó que, para que el delantero salga de esta mala racha, necesita limpiar las malas energías. Edinson Cavani es el jugador del plantel que más difícil tiene sacar todo ese componente energético.

Esta sería la única razón para indicar que Edinson Cavani, uno de los máximos goleadores de Uruguay y con pasos en Napoli, PSG, Manchester United, entre otros esté pasando este mal trago en su carrera deportiva. Con 38 años, Cavani podría dejar a Boca Juniors y regresar a Europa con el interés de un club que lo necesita.

Los hinchas piden a gritos que se haga un esfuerzo para sacar a Edinson Cavani de Boca Juniors para poder volver a tener al goleador en sus filas. Se trata nada más ni nada menos que del Napoli que, por la lesión de Romelu Lukaku buscarían a Cavani.

EL PEDIDO DE LOS HINCHAS DEL NAPOLI A EDINSON CAVANI

Napoli confirmó la baja de Romelu Lukaku por los próximos tres meses. No podrá estar en el debut del campeón de Italia y no regresará sino hasta finales de noviembre. Con la necesidad de contar con el reemplazo ideal del delantero belga, se asoma el uruguayo de Boca Juniors.

Aunque no ha habido contactos ni es la prioridad del Napoli en estos momentos, Edinson Cavani es un pedido expreso por parte de los aficionados, por lo menos, mientras se recupera Romelu Lukaku para volver a tener un goleador en el equipo. Sin embargo, los malos números en Boca Juniors podrían alarmar a cualquier club.

Con 38 años encima, los aficionados de Napoli piden a gritos al uruguayo. De hecho, el alcalde de Bacoli, municipio de Nápoles pidió al charrúa de regreso al Napoli. Otras cuentas de Instagram.

Spazionapoli.it escribió en Instagram, "¿y si Nápoles hiciera algo loco para reemplazar al lesionado Lukaku? Edinson ‘El Matador’ Cavani, clase 1987” .Otro medio como arrapatodinapoli publicó una foto del uruguayo acompañado del siguiente texto, “¿qué pasaría si él fuera el sustituto de bajo costo para estos meses?".

Los hinchas confirman que, ante la ausencia de Romelu Lukaku no pensarían en otra cosa que no sea fichar al delantero uruguayo que podría dejar a Boca Juniors y volver a disputar la Serie A con la necesidad de salir de la mala racha en el equipo argentino.

EL BUEN RECUERDO DE LOS HINCHAS DEL NAPOLI CON EDINSON CAVANI

Edinson Cavani se ganó el cariño de los aficionados de Napoli por su actuación en tres temporadas con la institución napolitana. En el club tuvo una destacada participación con más de 138 partidos y anotó 104 goles. Además, consiguió una Coppa Italia con el club.

Es uno de los goleadores en la historia de Napoli, pues, aunque no alcanzó a la cifra de Diego Maradona, está en el top de máximos artilleros del club italiano. Edinson Cavani es un pedido expreso de los aficionados. Salir de Argentina podría presuponer el final de la mala racha con el arco completamente cerrado.