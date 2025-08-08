Cerro Porteño vs Nacional EN VIVO, 8 de agosto: hora y canal para ver liga de Paraguay

Este viernes llega un nuevo capítulo de uno de los clásicos más representativos de Paraguay entre Cerro Porteño y Nacional. Los dos clubes afrontan este encuentro con realidades similares, pero para el ‘Ciclón’ será importante respetar la casa con la necesidad de seguir en la parte alta de la clasificación,

Por su parte, Nacional quiere acercarse cada vez más a la zona de arriba en donde deberá dar el golpe en condición de visitante para ubicarse a dos puntos de Cerro Porteño que aparece en el liderato de la clasificación. En ese sentido, será un vibrante duelo con necesidades similares.

Cerro Porteño entra en un momento de prioridades, dado que deberá medirse a Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores, que, sin duda alguna, es la máxima prioridad al actuar en un campeonato internacional.

Además de todo, Cerro viene con la confianza después de lograr vencer a Olimpia en otro clásico paraguayo. Por su parte, Nacional no pasó del empate enfrentando al 2 de mayo.

CERRO PORTEÑO VS NACIONAL DE PARAGUAY: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO EN VIVO ESTE VIERNES

En el Estadio Ueno La Nueva Olla, Cerro Porteño quiere reafirmar el liderato. Nacional busca escalar posiciones y ubicarse cada vez más cerca del ‘Ciclón’. Este partido se podrá ver por Tigo Sports.

HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 16:30 P.M.

México: 15:30 P.M.

Venezuela, Chile y Bolivia: 17:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:30 P.M.