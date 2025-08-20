Actualizado:
César Farías recibe portazo de grande del FPC: campeón le dijo que NO
César Farías continuará sin dirigir tras recibir el NO de un grande del FPC que prefiere mantener a su técnico actual.
El semestre de clausura en el Fútbol Profesional Colombiano ha traído consigo varias sorpresas durante los primeros compromisos que se han llevado a cabo, en donde poco a poco se van definiendo los líderes de cada una de la competencias y en Liga BetPlay hay varias sorpresas, pero también se empiezan a confirmar decisiones clave dentro de los equipos para llegar hasta las últimas instancias y luchar por un nuevo título.
Varias de las principales novedades que se han venido presentado se trabajan con base a la continuidad de los directores técnicos, tal como ha hecho Unión Magdalena con Alexis García y Gerardo Bedoya, en Patriotas se hizo lo mismo con Jonatan Risueño y otro que se podría llegar a sumar a esta lista de equipos que podrían dar de baja a su estratega recientemente sería David González, quien no ha dado buenos resultados en Millonarios y por lo cual se habrían evaluado opciones como César Farías, pero ya se confirmó que el venezolano no llegaría.
Millonarios le dijo que no a César Farías y prefiere continuar con David González
Millonarios tiene la obligación de empezar a retomar un camino ganador que le permita mantener el puesto como director técnico a David González y salir del fondo de la tabla de posiciones para pensar nuevamente en el primer objetivo del semestre, que es clasificar a los cuadrangulares finales de la competencia.
Cuatro derrotas en el arranque del último semestre deportivo de la temporada 2025 y la previa eliminación de la liga de apertura frente a Santa Fe en los cuadrangulares, han dejado a David González en la cuerda floja de su cargo como director técnico. Desde su más reciente caída ante Deportes Tolima, se ha empezado a especular con respecto a quien puede llegar a ser su reemplazo y en donde sonó justamente el nombre de César Farías.
El estratega venezolano cuenta con un gran recorrido y experiencia dirigiendo incluso a nivel de selección nacional, por lo que no sería raro que pudiera llegar a tomar el cargo de David González. Sin embargo, recientemente el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, confirmó que dicho traspaso sería humo.
¿Cómo le ha ido a David González dirigiendo a Millonarios?
González arribó a Millonarios en el inicio de la temporada 2025 e ilusionó bastante con su llegada, pero con el pasar de los partidos los resultados han estado haciendo méritos para una posible salida, ya que ha dirigido 33 partidos, 14 de ellos ganados, 9 empatados y 10 perdidos.
