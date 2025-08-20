César Farías recibe portazo de grande del FPC: campeón le dijo que NO

El semestre de clausura en el Fútbol Profesional Colombiano ha traído consigo varias sorpresas durante los primeros compromisos que se han llevado a cabo, en donde poco a poco se van definiendo los líderes de cada una de la competencias y en Liga BetPlay hay varias sorpresas, pero también se empiezan a confirmar decisiones clave dentro de los equipos para llegar hasta las últimas instancias y luchar por un nuevo título.

Varias de las principales novedades que se han venido presentado se trabajan con base a la continuidad de los directores técnicos, tal como ha hecho Unión Magdalena con Alexis García y Gerardo Bedoya, en Patriotas se hizo lo mismo con Jonatan Risueño y otro que se podría llegar a sumar a esta lista de equipos que podrían dar de baja a su estratega recientemente sería David González, quien no ha dado buenos resultados en Millonarios y por lo cual se habrían evaluado opciones como César Farías, pero ya se confirmó que el venezolano no llegaría.

Millonarios tiene la obligación de empezar a retomar un camino ganador que le permita mantener el puesto como director técnico a David González y salir del fondo de la tabla de posiciones para pensar nuevamente en el primer objetivo del semestre, que es clasificar a los cuadrangulares finales de la competencia.

Cuatro derrotas en el arranque del último semestre deportivo de la temporada 2025 y la previa eliminación de la liga de apertura frente a Santa Fe en los cuadrangulares, han dejado a David González en la cuerda floja de su cargo como director técnico. Desde su más reciente caída ante Deportes Tolima, se ha empezado a especular con respecto a quien puede llegar a ser su reemplazo y en donde sonó justamente el nombre de César Farías.