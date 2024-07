César Farías tomó decisión sobre oferta de una selección: esta fue su respuesta

Desde que el director técnico de Venezuela, César Farías dejó al América de Cali, su nombre volvió a estar en el radar de clubes colombianos. De hecho, Farías podía cambiar de vereda en la ciudad con la posibilidad de firmar con el Deportivo Cali que lo pretendió una vez se conoció su salida del cuadro escarlata.

Sin embargo, el nombre de César Farías también se volvió tendencia en la Copa América 2024 después de la eliminación y el fracaso de una de las selecciones que disputó el certamen continental, y que no pudo pasar de la fase de grupos. Bolivia cesó a Antonio Carlos Zago, entrenador brasileño con el que no pudieron hacerle frente a Uruguay, Estados Unidos y Panamá, perdiendo todos los partidos.

Pues bien, el periodista venezolano, Álex Cabo mencionó que, “ha habido sondeos al entorno del DT venezolano (César Farías) que podría afrontar una nueva etapa en el combinado nacional”, esta sería la segunda etapa de Farías como entrenador de la selección de Bolivia a la espera de ser protagonistas en las Eliminatorias, pese a que parece complejo estando en el fondo de la tabla.

Fueron cuatro años de César Farías con la selección del altiplano. El director técnico ex América de Cali y Águilas Doradas manejaba conversaciones que parecían avanzadas con Bolivia, pero poco a poco, se fueron congelando. De hecho, el entrenador ya dio su respuesta.

CÉSAR FARÍAS RECHAZÓ LA OFERTA DE LA SELECCIÓN DE BOLIVIA

El fracaso de la selección de Bolivia hará que haya un revolcón en el combinado nacional en la búsqueda por un nuevo director técnico. Carlos Zago fue cesado y a falta de dos meses para volver a las Eliminatorias, se espera que puedan conseguir con prontitud un técnico idóneo.

Pensaron en César Farías, pero, de acuerdo con información del periodista argentino, César Luis Merlo, se conocieron las principales razones por las cuales el venezolano rechazó a Bolivia, siendo esta una posibilidad para su futuro y un buen regreso al combinado del altiplano.

La principal razón, de acuerdo con Merlo es, “César Farías rechazó la oferta y no será el entrenador de Bolivia. Si bien las primeras charlas habían sido positivas, la propuesta deportiva y económica que le hicieron no colmaron sus expectativas”. Así las cosas, Farías seguirá buscando un nuevo banquillo tras decirle no a los bolivianos.