Torres le envía mensaje a Lorenzo: 3 candidatos Sub20 para las mayores

Llegó a su fin la participación de la Selección Colombia Sub 20 en el Mundial de esta categoría al haber llegado hasta la instancia de las semifinales y quedarse con el tercer puesto, tal como ocurrió en la edición 2003 que dirigía Reinaldo Rueda, tras vencer a Francia.

Este equipo que comandó César Torres dejó grandes impresiones con el pasar de los partidos, lo que ha empezado a causar gran intriga sobre si el profesor, Nestor Lorenzo, seguirá apoyando el proceso formativo y los tendría en cuenta para los futuros proyectos. Frente a esta situación y tomando en cuenta que si hay acercamientos, Torres eligió a los tres jugadores más destacados que podría tomar en cuenta, el estratega argentino.

Estos son los 3 elegidos por Torres para la selección de mayores

La Selección Colombia Sub 20 sorprendió de gran manera en la cita mundialista, con una plantilla de jugadores que no tenía mucho renombre a nivel internacional, pero la cual logró dejar en el camino a grandes rivales como Es

Este torneo sin duda alguna se convirtió en una gran ventana para que los jugadores se diera a conocer, para que otros clubes se interesen en ficharlos, pero también para que Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de mayores empiece a apoyar el proceso formativo, por lo que César Torres le habría dado el nombre de Néiser, Arizala y Simón García para que los tenga en cuenta.