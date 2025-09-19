César Torres reveló la obligación de Colombia en el Mundial Sub-20

El entrenador cafetero sabe que para alcanzar objetivos mayores se necesita avanzar paso a paso. “Queremos llegar a la final. Pero antes de llegar a ese partido siete, está el partido uno, y ese es el que nos interesa: competirlo, jugarlo bien y ganarlo”, subrayó. La regularidad y el trabajo diario son, en su visión, la base para soñar en grande con la camiseta amarilla.

Otro de los focos de atención es la condición física de algunos futbolistas. Torres resaltó que Neiser Villarreal evoluciona de manera favorable, incluso más rápido de lo previsto, y confía en poder contar con él para el debut. Esta noticia genera optimismo en el entorno del equipo, que aspira a llegar con su plantilla completa al arranque de la competición.

En cuanto al manejo del grupo, el seleccionador no dudó en referirse a los valores de disciplina y convivencia. Tras varios intentos de reincorporación, Keimer Sandoval y Jhon Montaño quedaron al margen por no adaptarse a las normas internas. Para Torres, estos ajustes son indispensables para mantener la armonía y el enfoque colectivo.

Sobre el estilo de juego, el entrenador fue enfático en su propuesta. Quiere un conjunto “Con alta competitividad, mucha dinámica de juego, muy presionante, que intenta controlar el juego, muy fuerte en los duelos” y que “busca atacar al acto contrario”. Esta idea refleja un fútbol intenso, ofensivo y con gran protagonismo.